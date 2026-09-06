Бейонсе продает пустую коробку почти за 1000 долларов — фанаты удивлены такой ценой (фото)

Поклонники Бейонсе не спешат выстраиваться в очередь за её новым релизом. Миллиардершу обвинили в "отвратительном проявлении жадности" после выпуска лимитированной пустой деревянной коробки стоимостью почти 1000 долларов.

В честь своего 45-летия и 20-летия второго альбома "B'Day" певица выставила на продажу бокс-сет "Bey Keeper Collector's Box" по цене 948,01 доллара, что является отсылкой к дате её рождения — 4 сентября 1981 года. Тираж изделия составляет всего 500 экземпляров, пишет Hello!

Коробка от Бейонсе

Сосновый ящик размером 18 на 14 дюймов, созданный по мотивам пчеловодческих ящиков, украшен оригинальной гравировкой, ремешок из искусственной крокодиловой кожи с золотой фурнитурой и обитает внутри темно-зеленым бархатом. Согласно описанию товара, он предназначен для хранения и демонстрации коллекции виниловых пластинок артистки, однако сами пластинки в комплект не входят.

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Ящик от певицы Бейонсе стоит тысячу долларов Фото: из открытых источников

Фанаты возмущены

Поклонники певицы, известные как The Beyhive, возмутились такой ценовой политикой, назвав стоимость абсурдной и отметив, что цена должна составлять $94,81. С учётом налогов и доставки стоимость пустой коробки достигает $1100, из-за чего слушатели оставляют гневные и ироничные комментарии, отмечая, что за такие деньги певица должна лично выпрыгнуть из коробки и выступить перед покупателем.

День рождения Бейонсе

Несмотря на критику в сети, Бейонсе отпраздновала день рождения на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне, где её супруг Jay-Z давал концерт в честь 30-летия своего дебютного альбома "Reasonable Doubt". 56-летний рэпер прервал шоу, чтобы вместе с тысячами зрителей спеть для жены "Happy Birthday". В это время Бейонсе показывали на больших экранах стадиона, а в небе взрывались фейерверки.

К поздравлениям также присоединилась мать артистки Тина Ноулз, а сам публичный жест Jay-Z стал одним из самых трогательных моментов вечера для пары, которая обычно старается не афишировать свою личную жизнь и воспитание троих детей.

Напомним, ранее Фокус писал:

Как менялась Бейонсе и как она выглядит сейчас без макияжа.

У Бейонсе спали штаны прямо во время концерта.

Кроме того, певица выступила в шубе украинского бренда на концерте в Нью-Йорке.