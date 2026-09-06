Бейонсе продає порожню коробку майже за $1000 — фанати шаленіють від ціни (фото)

Шанувальники Бейонсе не поспішають шикуватися в чергу за її новим релізом. Мільярдерку звинуватили в "огидному прояві жадібності" після випуску лімітованої порожньої дерев'яної коробки вартістю майже 1000 доларів.

На честь свого 45-річчя та 20-річчя другого альбому B'Day співачка виставила на продаж бокс Bey Keeper Collector's Box за ціною $948,01, що є відсилкою до дати її народження — 4 вересня 1981 року. Тираж виробу становить лише 500 примірників, пише Hello!

Ящик від Бейонсе

Сосновий ящик розміром 18 на 14 дюймів натхненний бджільницькими ящиками, має оригінальне гравіювання, ремінець зі штучної крокодилячої шкіри з золотою фурнітурою та оббитий усередині темно-зеленим оксамитом. За описом товару, він призначений для зберігання та демонстрації колекції вінілових платівок артистки, однак самі платівки до комплекту не входять.

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Ящик від співачки Бейонсе коштує тисячу доларів Фото: з відкритих джерел

Фанати обурені

Фанати співачки, відомі як The Beyhive, обурилися такою ціновою політикою, назвавши вартість абсурдною та зазначивши, що ціна мала б складати $94,81. З урахуванням податків і доставки вартість порожнього ящика сягає $1100, через що слухачі залишають гнівні та іронічні коментарі, зазначаючи, що за такі гроші співачка має особисто вистрибнути з коробки та виступити перед покупцем.

День народження Бейонсе

Попри критику в мережі, Бейонсе провела день народження на стадіоні Tottenham Hotspur у Лондоні, де її чоловік Jay-Z давав концерт на честь 30-річчя свого дебютного альбому Reasonable Doubt. 56-річний репер призупинив шоу, щоб разом із тисячами глядачів заспівати для дружини Happy Birthday. У цей час Бейонсе показували на великих екранах стадіону, а в небі вибухали феєрверки.

До привітань також долучилася мати артистки Тіна Ноулз, а сам публічний жест Jay-Z став одним із найзворушливіших моментів вечора для пари, яка зазвичай тримає приватне життя та виховання трьох дітей подалі від сторонніх очей.

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З Бейонсе спали штани прямо під час концерту.

Крім того, співачка виступила у шубі українського бренду на концерті у Нью-Йорку.