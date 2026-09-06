"Такой я сама себя не всегда вижу": Ирина Билык поразила новыми фото

Украинская певица Ирина Билык поделилась в соцсетях атмосферной фотосессией, сделанной во время пребывания в Чикаго. Артистка призналась, что на снимках она запечатлена в совершенно ином, непривычном для неё самой образе.

В своём посте в Instagram (@bilyk_iryna) певица отметила, что каждый город оставляет своё особое послевкусие, а Чикаго подарил ей немного магии и позволил посмотреть на себя с новой стороны.

Звезда искренне поблагодарила фотографа за умение запечатлеть мгновение так, чтобы оно продолжало жить, и призналась, что, просматривая эти фотографии, она словно снова возвращается в тот день.

На фотографиях артистка предстает в нескольких разноплановых нарядах. На одном из кадров она позирует в сдержанном чёрном наряде с ярким акцентом в виде красной помады на насыщенном фоне.

Ирина Билык опубликовала новые фото Фото: Instagram

В другом — в динамичном и экспрессивном образе с узорчатым верхом, расклешенными рукавами и джинсами.

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Ирина Билык показала кадры из новой фотосессии Фото: Instagram

В конце поста Ирина Билык поинтересовалась у поклонников, какой она им показалась на этих фотографиях, и получила множество комплиментов от подписчиков.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Билык показала младшего сына: на кого он похож.

Певица заговорила о правде и вызвала бурную реакцию в сети.

Кроме того, артистка поделилась с поклонниками откровенными размышлениями о социальном давлении на женщин и бесконечном списке их "обязанностей". Звезда возмутилась тем, что современное общество требует от каждой женщины быть идеальной во всём, при этом лишая её базового права на отдых.