"Такою я сама себе не завжди бачу": Ірина Білик вразила новими фото

Українська співачка Ірина Білик поділилася в соцмережах атмосферною фотосесією, зробленою під час перебування в Чикаго. Артистка зізналася, що кадри зафіксували її у зовсім іншому, незвичному для неї самій образі.

У своєму дописі в Instagram (@bilyk_iryna) виконавиця зазначила, що у кожного міста залишається свій особливий післясмак, а Чикаго подарував їй трохи магії та дозволив подивитися на себе під новим кутом.

Зірка щиро подякувала фотографці за вміння зупинити мить так, щоб вона продовжувала жити, і зізналася, що переглядаючи ці фото, ніби знову повертається в той день.

На світлинах артистка предстає у кількох різнопланових аутфітах. На одному з кадрів вона позує у стриманому чорному вбранні з яскравим акцентом на червону помаду на насиченому тлі.

Ірина Білик опублікувала нові фото Фото: Instagram

На іншому — у динамічному та експресивному образі з візерунчастим верхом, розлетистими рукавами та джинсами.

Відео дня

Ірина Білик показала кадри з нової фотосесії Фото: Instagram

Наприкінці допису Ірина Білик поцікавилася у шанувальників, якою вони побачили її на цих фотографіях, зібравши безліч компліментів від підписників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Білик показала меншого сина: на кого він схожий.

Співачка заговорила про правду та викликала бурхливу реакцію мережі.

Крім того, артистка поділилася з шанувальниками відвертими роздумами про суспільний тиск на жінок та нескінченний список їхніх "обов'язків". Зірка обурилася тим, що сучасне суспільство вимагає від кожної жінки бути ідеальною в усьому, при цьому позбавляючи її базового права на відпочинок.