Известный комик Роман Щербан женился: что известно о его новоиспеченной жене (фото)
Украинский комик и звезда юмористического проекта "Львы на джипе" Роман Щербан официально оформил отношения со своей избранницей Анастасией Лисогуб.
Пара поделилась первыми свадебными фотографиями в Instagram (@romanscherban), получив множество поздравлений от поклонников и звездных коллег.
Торжественное событие состоялось 6 сентября 2026 года. Молодожёны опубликовали совместный пост, лаконично подписав снимки из живописной фотосессии на фоне горных пейзажей: "Хэппи вайф — хэппи лайф".
Для церемонии Анастасия выбрала изысканное белое платье с открытыми плечами и разрезом, а Роман — элегантный светлый костюм.
В комментариях под постом новоиспечённую семью сразу же начали поздравлять коллеги по цеху и популярные блогеры, среди которых Даша Кубик, Владимир Черняк, Ростислав Тарануха, Марк Куцевалов и другие.
Кто — избранница Щербана?
Жёной юмориста стала бизнесвумен, блогер и основательница киевского арт-пространства "Майстерня 17" Анастасия Лисогуб. Влюбленные находятся в отношениях уже более трёх лет, а романтическое признание в любви состоялось в декабре 2024 года во время поездки во Львов, где Роман сделал предложение в тропической оранжерее.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Юморист и военный Виктор Розовый выпустил едкую пародию, в которой остро высмеял публичную позицию и поведение рэпера Потапа за рубежом.
- Известная комика поразила всех своим похудением после операции по уменьшению желудка.
Кроме того, юморист и участник популярного проекта "Львы на джипе" Валик Михиенко официально женился на своей возлюбленной Анастасии.