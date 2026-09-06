Известный комик Роман Щербан женился: что известно о его новоиспеченной жене (фото)

Украинский комик и звезда юмористического проекта "Львы на джипе" Роман Щербан официально оформил отношения со своей избранницей Анастасией Лисогуб.

Пара поделилась первыми свадебными фотографиями в Instagram (@romanscherban), получив множество поздравлений от поклонников и звездных коллег.

Роман Щербан с Анастасией Лисогуб Фото: Instagram

Торжественное событие состоялось 6 сентября 2026 года. Молодожёны опубликовали совместный пост, лаконично подписав снимки из живописной фотосессии на фоне горных пейзажей: "Хэппи вайф — хэппи лайф".

Для церемонии Анастасия выбрала изысканное белое платье с открытыми плечами и разрезом, а Роман — элегантный светлый костюм.

Роман Щербан опубликовал фото со свадьбы Фото: Instagram

В комментариях под постом новоиспечённую семью сразу же начали поздравлять коллеги по цеху и популярные блогеры, среди которых Даша Кубик, Владимир Черняк, Ростислав Тарануха, Марк Куцевалов и другие.

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Кто — избранница Щербана?

Жёной юмориста стала бизнесвумен, блогер и основательница киевского арт-пространства "Майстерня 17" Анастасия Лисогуб. Влюбленные находятся в отношениях уже более трёх лет, а романтическое признание в любви состоялось в декабре 2024 года во время поездки во Львов, где Роман сделал предложение в тропической оранжерее.

Анастасия Лисогуб Фото: Instagram

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