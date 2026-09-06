Відомий комік Роман Щербан одружився: що відомо про його новоспечену дружину (фото)

Український комік і зірка гумористичного проєкту "Леви на джипі" Роман Щербан офіційно оформив стосунки зі своєю обраницею Анастасією Лісогуб.

Пара поділилася першими весільними світлинами в Instagram (@romanscherban), зібравши безліч привітань від прихильників та зіркових колег.

Роман Щербан з Анастасією Лісогуб Фото: Instagram

Святкова подія відбулася 6 вересня 2026 року. Молодята опублікували спільний допис, лаконічно підписавши кадри з мальовничої фотосесії на тлі гірських пейзажів: "Хеппі вайф — хеппі лайф".

Для церемонії Анастасія обрала вишукану білу сукню з відкритими плечима та розрізом, а Роман — елегантний світлий костюм.

Роман Щербан показав фото з весілля Фото: Instagram

У коментарях під дописом новоспечену родину одразу розпочали вітати колеги по цеху та популярні блогери, серед яких Даша Кубік, Володимир Черняк, Ростислав Тарануха, Марк Куцевалов та інші.

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Хто обраниця Щербана

Дружиною гумориста стала бізнесвумен, блогерка та засновниця київського арт-простору "Майстерня 17" Анастасія Лісогуб. Закохані перебувають у стосунках вже понад три роки, а романтичне освідчення відбулося у грудні 2024 року під час поїздки до Львова, де Роман зробив пропозицію в тропічній оранжереї.

Анастасія Лісогуб Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Крім того, гуморист та учасник популярного проєкту "Леви на джипі" Валік Міхієнко офіційно одружився зі своєю коханою Анастасією.