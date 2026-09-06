На Мисс Мир 2026 выбрали новую победительницу: как выступила Украина (фото)

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Мир 2026", который прошел во Вьетнаме, стала 24-летняя представительница Доминиканской Республики Джохерри Моле.

За главную корону соревновались 111 участниц со всего мира, а титулы первой и второй вице-мисс завоевали Элизабет Р. Алаберн из Испании и Танусия Четти из Малайзии. Об этом сообщили на официальном аккаунте конкурса @missworld.

Кто стал "Мисс Мир"?

Новая обладательница титула имеет рост 1,75 м и активно строит карьеру сразу в нескольких сферах. Джохерри работает моделью, преподает литературу и общественные науки, а также занимается журналистикой. Получив степень бакалавра по управлению и администрированию бизнеса в Ибероамериканском университете, она работала корреспондентом программы Ventana a Quisqueya на Univision New York, где освещала культурную и социальную жизнь доминиканских общин.

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Джохерри Моле стала новой "Мисс Мир" Фото: Instagram

Украина на конкурсе "Мисс Мир"

Украину на конкурсе достойно представила "Мисс Украина 2025" Валерия Лисовская, которая вошла в топ-20 финалисток и попала в топ-5 лучших представительниц Европы. В финале конкурса украинка появилась в эффектном вечернем наряде с символическим названием "Сияние Несокрушимости", созданном отечественным ателье LADY MILLION studio.

Валерия Лисовская представляла Украину на конкурсе "Мисс Мир 2026" Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Валерия Лисовская представила свой национальный костюм под названием "Крылья Света". Главным элементом образа стали величественные белоснежные крылья, окутывающие фигуру и напоминающие о том, что после каждой темной ночи обязательно наступает рассвет.

Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2026" представит 22-летняя психологиня из Киева Анна Никонова. Она одержала победу на локальных соревнованиях.

Кроме того, "Мисс Украина-2019" отпраздновала свой день рождения, потратив на это 1,5 млн долларов.