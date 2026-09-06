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На Міс Світу 2026 обрали нову переможницю: як виступила представниця України (фото)

Валерія Лісовська на міс світу фото
Валерія Лісовська на Міс Світу 2026 | Фото: Instagram

Переможницею міжнародного конкурсу краси Міс Світу 2026, який відбувся у В’єтнамі, стала 24-річна представниця Домініканської Республіки Джохеррі Моле.

За головну корону змагалися 111 учасниць з усього світу, а титули першої та другої віце-міс вибороли Елізабет Р. Алаберн з Іспанії та Танусія Четті з Малайзії. Про це повідомили на офіційному акаунті конкурсу @missworld.

Хто виграв Міс Світу

Нова володарка титулу має зріст 1,75 м та активно будує кар'єру одразу в кількох сферах. Джохеррі працює моделлю, викладає літературу та суспільні науки, а також займається журналістикою. Здобувши ступінь бакалавра з управління та адміністрування бізнесу в Ібероамериканському університеті, вона працювала кореспонденткою програми Ventana a Quisqueya на Univision New York, де висвітлювала культурне та соціальне життя домініканських громад.

Відео дня
хто виграв міс світу 2026
Джохеррі Моле стала новою Міс Світу
Фото: Instagram

Україна на Міс Світу

Україну на конкурсі гідно представила Міс Україна 2025 Валерія Лісовська, яка увійшла до топ-20 фіналісток та потрапила до топ-5 найкращих представниць Європи. У фіналі конкурсу українка з’явилася в ефектному вечірньому образі з символічною назвою "Сяйво Незламності", створеному вітчизняним ательє LADY MILLION studio.

Валерія Лісовська представляла Україну на Міс Світу 2026
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Міс Україна-2019 відгуляла день народження за 1,5 млн доларів.