На Міс Світу 2026 обрали нову переможницю: як виступила представниця України (фото)

Переможницею міжнародного конкурсу краси Міс Світу 2026, який відбувся у В’єтнамі, стала 24-річна представниця Домініканської Республіки Джохеррі Моле.

За головну корону змагалися 111 учасниць з усього світу, а титули першої та другої віце-міс вибороли Елізабет Р. Алаберн з Іспанії та Танусія Четті з Малайзії. Про це повідомили на офіційному акаунті конкурсу @missworld.

Хто виграв Міс Світу

Нова володарка титулу має зріст 1,75 м та активно будує кар'єру одразу в кількох сферах. Джохеррі працює моделлю, викладає літературу та суспільні науки, а також займається журналістикою. Здобувши ступінь бакалавра з управління та адміністрування бізнесу в Ібероамериканському університеті, вона працювала кореспонденткою програми Ventana a Quisqueya на Univision New York, де висвітлювала культурне та соціальне життя домініканських громад.

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Джохеррі Моле стала новою Міс Світу Фото: Instagram

Україна на Міс Світу

Україну на конкурсі гідно представила Міс Україна 2025 Валерія Лісовська, яка увійшла до топ-20 фіналісток та потрапила до топ-5 найкращих представниць Європи. У фіналі конкурсу українка з’явилася в ефектному вечірньому образі з символічною назвою "Сяйво Незламності", створеному вітчизняним ательє LADY MILLION studio.

Валерія Лісовська представляла Україну на Міс Світу 2026 Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Валерія Лісовська презентувала свій національний костюм під назвою "Крила Світла". Головним елементом образу стали величні білосніжні крила, що огортають фігуру та нагадують про те, що після кожної темної ночі обов'язково настає світанок.

Україну на конкурсі Міс Всесвіт-2026 представить 22-річна психологиня з Києва Анна Ніконова. Вона здобула перемогу на локальних змаганнях.

Крім того, Міс Україна-2019 відгуляла день народження за 1,5 млн доларів.