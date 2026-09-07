Известная во всем мире актриса вышла замуж за военнослужащего ВСУ (фото)

Украинская актриса Дарья Творонович, известная по главной роли в фильме "Валерия выходит замуж", вышла замуж за военного Дениса Капустина. Пара устроила уютный праздник под открытым небом в кругу самых близких людей, пригласив только ведущих и музыкантов.

Фотографиями с мероприятия артистка поделилась на своей странице в Instagram (@tvoronovich). Невеста выбрала нежное белое платье с корсетным верхом, пышной юбкой и цветным венчиком с лентами вместо традиционной фаты, а жених появился в классическом черном костюме с жилетом в тонкую полоску.

Творонович вышла замуж Фото: Instagram

Праздничный стол для гостей накрыли под шатром прямо на лужайке, которую украсили подсолнухами, зеленью и полевыми цветами. Свадьба прошла в непринужденной и теплой атмосфере с хороводами, танцами и искренними улыбками.

Дарья Творонович и Денис Капустин Фото: Instagram

Поддержка армии и благотворительность

Дарья Творонович редко делится подробностями личной жизни, однако регулярно поддерживает украинских военных и участвует в благотворительных акциях. В частности, в 2024 году вместе с коллегой Максимом Самчиком она организовала интерактивный челлендж в поддержку ВСУ.

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Творческий путь Твороновича

Международное признание актриса завоевала благодаря фильму "Валерия выходит замуж", который был отмечен несколькими наградами и представлен на Венецианском кинофестивале. Кроме того, в сериале "Только живи" она воплотила образ снайперши Олеси, ради которого консультировалась с военными, училась обращаться с тяжёлым оружием и похудела на 4 килограмма. Сейчас Дарья продолжает активно работать в кино и играет в спектаклях столичного Театра на Печерске.

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