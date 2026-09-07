Відома у світі акторка вийшла заміж за війського ЗСУ (фото)

Українська акторка Дар'я Творонович, відома за головною роллю у фільмі "Валерія виходить заміж", вийшла заміж за військового Дениса Капустіна. Пара влаштувала затишне свято просто неба в колі найближчих людей, запросивши лише ведучих і музикантів.

Світлинами з події артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram (@tvoronovich). Наречена обрала ніжну білу сукню з корсетним верхом, пишною спідницею та кольоровим віночком зі стрічками замість традиційної фати, а наречений постав у класичному чорному костюмі з жилетом у тонку смужку.

Творонович вийшла заміж Фото: Instagram

Святковий стіл для гостей накрили під шатром просто на галявині, яку прикрасили соняшниками, зеленню та польовими квітами. Весілля минуло у невимушеній та теплій атмосфері з хороводами, танцями й щирими посмішками.

Дар'я Творонович і Денис Капустін Фото: Instagram

Підтримка армії та благодійність

Дар'я Творонович рідко ділиться подробицями особистого життя, проте регулярно підтримує українських військових і долучається до благодійних зборів. Зокрема, у 2024 році разом із колегою Максимом Самчиком вона організувала інтерактивний челендж для допомоги ЗСУ.

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Творчий шлях Творонович

Міжнародне визнання акторка здобула завдяки стрічці "Валерія виходить заміж", яку відзначили кількома нагородами та презентували на Венеційському кінофестивалі. Окрім цього, у серіалі "Тільки живи" вона втілила образ снайперки Олесі, заради якого консультувалася з військовими, вчилася поводитися з важкою зброєю та схудла на 4 кілограми. Зараз Дар'я продовжує активно працювати в кіно та грає у виставах столичного Театру на Печерську.

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