Трагическая любовь: женщина вышла замуж за преступника, приговоренного к смертной казни (фото)

Студентка факультета международного права по защите прав человека Тиана Красники влюбилась в американского заключённого Джеймса Броднакса, связавшись с ним исключительно для написания научной работы. Несмотря на тысячи километров, решетку и приближающуюся смертную казнь, пара поженилась за две недели до казни, а теперь 31-летняя вдова стремится доказать невиновность мужа.

В 2024 году Тиана Красники, которая получала степень магистра в Великобритании, обратилась в техасскую тюрьму. Она исследовала влияние расизма на применение смертной казни и хотела взять интервью у 37-летнего Джеймса Броднакса. Мужчину осудили за двойное убийство во время ограбления, совершенное 20 лет назад, пишет The Sun.

Первоначальная рабочая переписка быстро переросла в ежедневные многочасовые телефонные разговоры. Выяснилось, что Тиана выросла в британской системе опеки, а Джеймс в детстве подвергался насилию. Через четыре месяца общения Джеймс предложил ей встречаться, и Тиана отправилась в США. Она виделась с возлюбленным через защитное стекло, деля с ним скромные обеды в тюрьме.

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Сомнительный приговор и попытки спасения

Изучая материалы дела, Тиана обнаружила существенные нарушения. Признание Джеймса было получено под воздействием наркотиков, а со стороны обвинения имела место расовая предвзятость при формировании коллегии присяжных. Кроме того, ДНК Джеймса вообще не обнаружили ни на жертвах, ни на орудии преступления — вместо этого там обнаружили следы его двоюродного брата Демариуса Каммингса. Сам Джеймс признался, что оговорил себя, чтобы защитить родственника.

Тиана Красники влюбилась в американского заключенного Джеймса Броднакса Фото: The Sun

В начале 2026 года адвокат сообщил, что дата казни назначена. Тиана развернула масштабную кампанию: собрала 88 тысяч подписей под петицией и заручилась поддержкой известных рэперов, таких как Трэвис Скотт и Young Thug. Несмотря на то, что двоюродный брат в конце концов подписал признание в том, что именно он спланировал и совершил преступление, суд отклонил все апелляции.

Свадьба за стеклом и трагический финал

За две недели до приведения приговора в исполнение Тиана прилетела в Техас. Свадебная церемония длилась всего 20 минут, ведь невеста в белом платье и жених произнесли клятвы по разные стороны защитного стекла, скрепив союз поцелуем через перегородку.

30 апреля 2026 года приговор был приведён в исполнение посредством смертельной инъекции. Тиана была свидетельницей казни, которая длилась 40 минут. Перед смертью Джеймс обратился к родственникам жертв, вновь заявив о своей невиновности. Прикоснуться к мужу и впервые и в последний раз поцеловать его Тиана смогла только в церкви перед кремацией. Сейчас вдова пытается преодолеть психологическую травму и продолжает борьбу за официальную реабилитацию и посмертное оправдание Джеймса.

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