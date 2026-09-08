Трагічне кохання: жінка вийшла заміж за злочинця, засудженого до смертної кари (фото)

Студентка факультету міжнародного права захисту прав людини Тіана Краснікі закохалася в американського ув'язненого Джеймса Броднакса, зв'язавшись із ним лише для написання наукової роботи. Попри тисячі кілометрів, грати та наближення смертної кари, пара побралася за два тижні до страти, а тепер 31-річна вдова прагне довести невинуватість чоловіка.

У 2024 році Тіана Краснікі, яка здобувала магістерський ступінь у Великій Британії, звернулася до техаської в'язниці. Вона досліджувала вплив расизму на застосування смертної кари та хотіла взяти інтерв'ю у 37-річного Джеймса Броднакса. Чоловіка засудили за подвійне вбивство під час грабежу, скоєне 20 років тому, пише The Sun.

Початкове робоче листування швидкими темпами переросло в щоденні багатогодинні телефонні розмови. З'ясувалося, що Тіана зростала у британській системі опіки, а Джеймс зазнавав насильства у дитинстві. Через чотири місяці спілкування Джеймс запропонував їй зустрічатися, і Тіана вирушила до США. Вона бачилася з коханим через захисне скло, розподіляючи з ним скромні обіди у в'язниці.

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Сумнівний вирок та спроби порятунку

Вивчаючи матеріали справи, Тіана виявила суттєві порушення. Зізнання Джеймса було отримане під впливом наркотиків, а з боку обвинувачення мала місце расова заангажованість під час формування колегії присяжних. Крім того, ДНК Джеймса взагалі не знайшли на жертвах чи зброї — натомість там виявили сліди його двоюрідного брата Демаріуса Каммінгса. Сам Джеймс зізнався, що обмовив себе, аби захистити родича.

Тіана Краснікі закохалася в американського ув'язненого Джеймса Броднакса Фото: The Sun

На початку 2026 року адвокат повідомив, що дату страти призначено. Тіана розпочала масштабну кампанію: зібрала 88 тисяч підписів під петицією та залучила підтримку відомих реперів, як-от Тревіс Скотт та Young Thug. Попри те, що двоюрідний брат зрештою підписав зізнання про те, що саме він спланував і скоїв злочин, суд відхилив усі апеляції.

Весілля за склом та трагічний фінал

За два тижні до виконання вироку Тіана прилетіла до Техасу. Весільна церемонія тривала лише 20 хвилин, адже наречена у білій сукні та наречений виголосили обітниці по різні боки захисного скла, скріпивши союз поцілунком через перегородку.

30 квітня 2026 року вирок було виконано шляхом смертельної ін'єкції. Тіана була свідком страти, яка тривала 40 хвилин. Перед смертю Джеймс звернувся до родичів жертв, знову заявивши про свою невинуватість. Торкнутися чоловіка та вперше і востаннє поцілувати його Тіана змогла лише у церкві перед кремацією. Зараз вдова намагається подолати психологічну травму та продовжує боротьбу за офіційну реабілітацію та посмертне виправдання Джеймса.

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