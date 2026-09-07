Судью популярного шоу 2010-х раскритиковали за старые высказывания: "Сама делает то, за что раньше критиковала"
Украинская фотограф и бывшая судья реалити-шоу "Супермодель по-украински" Соня Плакидюк оказалась в центре критики после своего появления на подиуме. В сети вспомнили её резкую критику участниц шоу 2010-х годов и обвинили в двойных стандартах.
Поводом для волны возмущения в Threads стало видео с модного показа бренда Tonia Studio, где Плакидюк вышла на подиум и закрывала показ коллекции. Зрители и пользователи сразу вспомнили времена проектов "Супермодель по-украински" и "Топ-модель по-украински", отмечая давнюю травля молодых моделей.
В сети возмущены
Пользовательница @stasia.krisak возмутилась дефиле звезды: "Она постоянно критиковала и нападала на моделей. Сама же идет так, будто мешок цемента несёт. Так тяжело".
Другие участники обсуждения упомянули также резкие высказывания о внешности и возрасте девушек.
"Роскошная, но как только вспомню, какие ужасные вещи она говорила девушкам об их телах…", — написала @may_yana88.
Пользовательница @so.katerina указала на двойные стандарты: "Они уже говорили девушкам старше 20 лет, что они слишком стары, чтобы быть моделями, потому что в 20 лет наступает пенсия, но оказывается, в 37 можно только начать".
В то же время @_.frelia._ подытожила общее возмущение, отметив, что Плакидюк "травмировала бедных женщин, которые хотели стать моделями, а сама ведет себя так же, как они".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Участник популярного реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Михаил Кухарчук уехал в Россию и остался жить в столице даже после начала полномасштабного вторжения.
- Известная во всем мире актриса вышла замуж за военнослужащего ВСУ.
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