Суддю популярного шоу 2010-х рознесли за старі слова: "Сама робить те, за що критикувала"

Українська фотографиня та колишня суддя реаліті "Супермодель по-українськи" Соня Плакидюк опинилася в центрі хейту після своєї появи на подіумі. У мережі згадали її жорстку критику учасниць шоу 2010-х років та звинуватили в подвійних стандартах.

Приводом для хвилі обурення в Threads стало відео з модного показу бренду Tonia Studio, де Плакидюк вийшла дефілювати та закривала показ колекції. Глядачі та користувачі одразу згадали часи проєктів "Супермодель по-українськи" та "Топ-модель по-українськи", наголошуючи на давньому цькуванні молодих моделей.

Соня Плакидюк вийшла на подіум Фото: Threads

У мережі обурені

Користувачка @stasia.krisak обурилася дефіле зірки: "Вона постійно критикувала і нападала на моделей. Сама йде так, ніби мішок цементу несе. Важко так".

Інші дописувачі згадали й жорсткі оцінки щодо зовнішності та віку дівчат.

Суддю з ТМПУ Соню Плакидюк розритикували Фото: Threads

"Розкішна, але як згадаю, які жахи вона казала дівчатам за їхні тіла…", — написала @may_yana88.

Відео дня

Користувачка @so.katerina підкреслила подвійні стандарти: "Вони дівчатам старше 20 вже казали, що вони старі бути моделями, бо в 20 пенсія, але виявляється, в 37 можна тільки почати".

Соня Плакидюк потрапила під критику в Threads Фото: Threads

Водночас @_.frelia._ резюмувала загальне обурення, зазначивши, що Плакидюк "травмувала бідних жінок, які хотіли бути моделями, а сама робить як вони".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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