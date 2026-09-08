Женщина купила дом в селе за 19 тысяч: люди говорят, что это слишком дорого (фото)

Жительница одного из сел Николаевской области приобрела дом с приусадебным участком за 19 тысяч долларов. Эта новость сразу же вызвала оживленную дискуссию в сети.

Часть пользователей была убеждена, что женщина значительно переплатила за недвижимость в сельской местности. Однако, продемонстрировав результаты работы за первый год, блогерша доказала скептикам, что деньги не были потрачены зря. Подробнее об её истории — читайте в материале Фокуса.

О результатах благоустройства усадьбы хозяйка рассказала в своём видео, где подробно описала все этапы преображения двора, сада и огорода.

Забор вместо "могильной ограды"

Одной из первых задач, за которую взялась хозяйка, стала замена старого забора со стороны улицы. Тот, который достался ей в наследство от предыдущих владельцев, был низким и никоим образом не защищал двор ни от любопытных взглядов прохожих, ни от ветра, ни от дорожной пыли.

Відео дня

Женщина занимается на огороде Фото: TikTok

Блогерша не скрывает иронии, вспоминая, как выглядела прежняя ограда.

"Спряталась от людей, как говорится. Что-то скрывает от самой себя красавица", — шутит она, рассказывая о новом высоком заборе.

А вот решение установить сетчатое ограждение (так называемый еврозабор-сетку) в конце огорода женщина теперь считает своей ошибкой. Из-за сильных ветров, характерных для этой местности, сплошная конструкция оказалась бы гораздо более уместной.

Сад оживили

Пожалуй, больше всего усилий потребовало восстановление старого сада, который до ремонта практически не плодоносил. Хозяева полностью обрезали и подкормили деревья, уже растущие на участке, а также распахали землю под новые насаждения — высадили около двух десятков саженцев.

Впрочем, сама хозяйка признает: с количеством новых деревьев они явно перестарались, и столько насаждений на участке было ни к чему. Свободного места между молодыми деревцами решили не оставлять — там посадили клубнику, чтобы земля не простаивала зря.

Наиболее заметные изменения коснулись именно огорода. Участок полностью очистили от сорняков и перепахали, а вместо этого появились аккуратные грядки в деревянных ящиках — именно ими хозяйка гордится больше всего из всего, что было сделано.

Кроме того, на территории высадили более 30 кустов различных растений и немало хризантем, а также привели в порядок клумбы и розарий.

Подводя итоги года, блогерша признается: "Как будто ничего и не делали, а стало намного красивее и уютнее. Конечно, впереди ещё куча мелкой работы, которую не сразу заметишь, но что есть, то есть".

В следующий раз автор обещает показать подписчикам, в каком состоянии находится сам дом и как продвигаются ремонтные работы внутри помещения.

Напомним, ранее Фокус писал:

Украинцы купили старый дом в Карпатах, который все обходили стороной.

Еще одна история — о сельском доме, который женщина приобрела всего за 800 долларов. До ближайшего города оттуда — целых двадцать километров, и, несмотря на выгодную цену, в сделке нашлись свои подводные камни. Свой опыт преобразования жилья автор описывает в TikTok, хотя с её подходами согласны далеко не все зрители.

Пользовательница TikTok под ником @rebella.somnium также переехала в дом в деревне, где своими силами занимается ремонтом. Мать двоих детей регулярно показывает подписчикам, как продвигается эта трансформация.