Жінка купила хату в селі за 19 тисяч: люди кажуть, що це надто дорого (фото)
Мешканка одного із сіл Миколаївської області придбала будинок із присадибною ділянкою за 19 тисяч доларів. Ця новина одразу викликала жваву дискусію в мережі.
Частина користувачів була переконана, що жінка суттєво переплатила за нерухомість у сільській місцевості. Втім, показавши результати роботи за перший рік, блогерка довела скептикам, що гроші пішли не намарно. Більше про її історію, – читайте у матеріалі Фокусу.
Підсумками облаштування садиби власниця поділилася у власному відео, де детально розповіла про всі етапи перетворення двору, саду та городу.
Огорожа замість "могильної оградки"
Одним із перших завдань, за яке взялася господиня, стала заміна старого паркану з боку вулиці. Той, що дістався їй у спадок від попередніх власників, був низьким і жодним чином не рятував подвір'я ні від цікавих поглядів перехожих, ні від вітру, ні від дорожньої пилюки.
Блогерка не приховує іронії, згадуючи, як виглядала колишня огорожа.
"Сховалася від люду, як кажуть. Щось приховує від себе красиву", – жартує вона, розповідаючи про новий високий паркан.
А от рішення поставити сітчасту огорожу (так званий єврозабор-сітку) в кінці городу жінка тепер називає своєю помилкою. Через сильні вітри, характерні для цієї місцевості, суцільна конструкція виявилася б набагато доречнішою.
Сад оживили
Чи не найбільше зусиль забрало відновлення старого саду, який до ремонту практично не плодоносив. Господарі повністю обрізали й підживили дерева, що вже росли на ділянці, а також підняли цілину під нові насадження – висадили близько двох десятків саджанців.
Утім сама власниця визнає: із кількістю нових дерев вони явно перестаралися, і стільки насаджень ділянці було ні до чого. Порожнього простору між молодими деревцями вирішили не залишати – там висадили полуницю, аби земля даремно не пустувала.
Найпомітніших змін зазнав саме город. Ділянку повністю очистили від бур'янів і цілини, а натомість з'явилися охайні грядки в дерев'яних коробах – саме ними власниця пишається найбільше з усього зробленого.
Крім того, на території висадили понад 30 кущів різних культур та чимало хризантем, а також впорядкували клумби й розарій.
Підбиваючи підсумки року роботи, блогерка зізнається: "Наче нічого й не робили, а стало набагато красивіше та затишніше. Звісно, попереду ще купа дрібної роботи, якої непомітно, але що маємо, то маємо".
Наступного разу авторка обіцяє показати підписникам, у якому стані перебуває сам будинок і як просуваються ремонтні роботи всередині приміщення.
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Українці купили стару хату в Карпатах, яку всі оминали десятою дорогою.
- Ще одна історія – про сільську хату, яку жінка придбала лише за 800 доларів. До найближчого міста звідти – цілих двадцять кілометрів, і, попри вигідну ціну, в угоді знайшлися свої підводні камені. Свій досвід перетворення житла авторка описує в TikTok, хоча погоджуються з її підходами далеко не всі глядачі.
Користувачка TikTok під ніком @rebella.somnium також переїхала до будинку в селі, де своїми силами робить ремонт. Мати двох дітей регулярно показує підписникам, як просувається ця трансформація.