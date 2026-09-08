Жінка купила хату в селі за 19 тисяч: люди кажуть, що це надто дорого (фото)

Мешканка одного із сіл Миколаївської області придбала будинок із присадибною ділянкою за 19 тисяч доларів. Ця новина одразу викликала жваву дискусію в мережі.

Частина користувачів була переконана, що жінка суттєво переплатила за нерухомість у сільській місцевості. Втім, показавши результати роботи за перший рік, блогерка довела скептикам, що гроші пішли не намарно. Більше про її історію, – читайте у матеріалі Фокусу.

Підсумками облаштування садиби власниця поділилася у власному відео, де детально розповіла про всі етапи перетворення двору, саду та городу.

Огорожа замість "могильної оградки"

Одним із перших завдань, за яке взялася господиня, стала заміна старого паркану з боку вулиці. Той, що дістався їй у спадок від попередніх власників, був низьким і жодним чином не рятував подвір'я ні від цікавих поглядів перехожих, ні від вітру, ні від дорожньої пилюки.

Відео дня

Жінка порається на городі Фото: TikTok

Блогерка не приховує іронії, згадуючи, як виглядала колишня огорожа.

"Сховалася від люду, як кажуть. Щось приховує від себе красиву", – жартує вона, розповідаючи про новий високий паркан.

А от рішення поставити сітчасту огорожу (так званий єврозабор-сітку) в кінці городу жінка тепер називає своєю помилкою. Через сильні вітри, характерні для цієї місцевості, суцільна конструкція виявилася б набагато доречнішою.

Сад оживили

Чи не найбільше зусиль забрало відновлення старого саду, який до ремонту практично не плодоносив. Господарі повністю обрізали й підживили дерева, що вже росли на ділянці, а також підняли цілину під нові насадження – висадили близько двох десятків саджанців.

Утім сама власниця визнає: із кількістю нових дерев вони явно перестаралися, і стільки насаджень ділянці було ні до чого. Порожнього простору між молодими деревцями вирішили не залишати – там висадили полуницю, аби земля даремно не пустувала.

Найпомітніших змін зазнав саме город. Ділянку повністю очистили від бур'янів і цілини, а натомість з'явилися охайні грядки в дерев'яних коробах – саме ними власниця пишається найбільше з усього зробленого.

Крім того, на території висадили понад 30 кущів різних культур та чимало хризантем, а також впорядкували клумби й розарій.

Підбиваючи підсумки року роботи, блогерка зізнається: "Наче нічого й не робили, а стало набагато красивіше та затишніше. Звісно, попереду ще купа дрібної роботи, якої непомітно, але що маємо, то маємо".

Наступного разу авторка обіцяє показати підписникам, у якому стані перебуває сам будинок і як просуваються ремонтні роботи всередині приміщення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Українці купили стару хату в Карпатах, яку всі оминали десятою дорогою.

Ще одна історія – про сільську хату, яку жінка придбала лише за 800 доларів. До найближчого міста звідти – цілих двадцять кілометрів, і, попри вигідну ціну, в угоді знайшлися свої підводні камені. Свій досвід перетворення житла авторка описує в TikTok, хоча погоджуються з її підходами далеко не всі глядачі.

Користувачка TikTok під ніком @rebella.somnium також переїхала до будинку в селі, де своїми силами робить ремонт. Мати двох дітей регулярно показує підписникам, як просувається ця трансформація.