"Шутки уровня 2010 года": Слава Демин резко ответил Потапу, назвавшему его "гусем"

Рэпер Потап (Алексей Потапенко) на днях высмеял украинского телеведущего Славу Демина, раскритиковав, в частности, его внешность и назвав его "гусем". Демин не заставил себя долго ждать с ответом.

Потап предложил Насте Каменских завести рубрику, в которой они бы обсуждали украинских артистов. Артист также пожаловался на то, что в течение последних трех с половиной лет они с Настей якобы никого из коллег не обсуждали, в то время как сами неоднократно оказывались под прицелом критики и шуток. Видеоролик с этими словами артист выложил в TikTok.

У меня есть предложение: мы же три с половиной года вообще ничего не говорили ни о ком. Может, мы будем смотреть на них и обсирать их, а то получается что-то только с одной точки зрения?" сказал Потап

Однако Настя не поддержала эту идею, заявив, что ей "вообще не интересно".

Потап же решил на этом не останавливаться и привел конкретные примеры. В частности, он упомянул известного ведущего и интервьюера Славу Демина.

"Ну, они же тоже люди, они так кричат, они хотят, чтобы мы их заметили. Вот возьмем, например, Славу Демина и обсудим его, какой он гусь" сказал Потап

На этом артист не остановился и продолжил критиковать внешность ведущего. Он обратил внимание на форму его головы, сказав, что у него "даже она не представляет интереса" для обсуждения.

Відео дня

Как отреагировал Слава Демин

В понедельник Слава Демин отреагировал на неожиданную критику со стороны Потапа. Ведущий опубликовал пост в Instagram, в котором кратко попытался поставить артиста на место.

"Подй*бы лысиной и формой головы. По-моему, шутки уровня 2010 года, где, наверное, Алексей ментально и остался" отметил Демин

Ведущий также упрекнул звезд в том, что они не высказали свои претензии напрямую. Демин утверждает, что у Потапа и Насти Каменских есть его номер телефона, который не менялся около 10 лет, и они могли связаться с ним, чтобы "получить ответ".

Демин ответил критикой на слова Потапа о "гусе"

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ранее Андрей Хлывнюк также заявил о готовности отказаться от звания "Заслуженный артист Украины", упомянув Потапа.