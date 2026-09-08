"Шутки уровня 2010 года": Слава Демин резко ответил Потапу, назвавшему его "гусем"
Рэпер Потап (Алексей Потапенко) на днях высмеял украинского телеведущего Славу Демина, раскритиковав, в частности, его внешность и назвав его "гусем". Демин не заставил себя долго ждать с ответом.
Потап предложил Насте Каменских завести рубрику, в которой они бы обсуждали украинских артистов. Артист также пожаловался на то, что в течение последних трех с половиной лет они с Настей якобы никого из коллег не обсуждали, в то время как сами неоднократно оказывались под прицелом критики и шуток. Видеоролик с этими словами артист выложил в TikTok.
У меня есть предложение: мы же три с половиной года вообще ничего не говорили ни о ком. Может, мы будем смотреть на них и обсирать их, а то получается что-то только с одной точки зрения?"
Однако Настя не поддержала эту идею, заявив, что ей "вообще не интересно".
Потап же решил на этом не останавливаться и привел конкретные примеры. В частности, он упомянул известного ведущего и интервьюера Славу Демина.
"Ну, они же тоже люди, они так кричат, они хотят, чтобы мы их заметили. Вот возьмем, например, Славу Демина и обсудим его, какой он гусь"
На этом артист не остановился и продолжил критиковать внешность ведущего. Он обратил внимание на форму его головы, сказав, что у него "даже она не представляет интереса" для обсуждения.
Как отреагировал Слава Демин
В понедельник Слава Демин отреагировал на неожиданную критику со стороны Потапа. Ведущий опубликовал пост в Instagram, в котором кратко попытался поставить артиста на место.
"Подй*бы лысиной и формой головы. По-моему, шутки уровня 2010 года, где, наверное, Алексей ментально и остался"
Ведущий также упрекнул звезд в том, что они не высказали свои претензии напрямую. Демин утверждает, что у Потапа и Насти Каменских есть его номер телефона, который не менялся около 10 лет, и они могли связаться с ним, чтобы "получить ответ".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Виктор Розовый резко высмеял публичную позицию и поведение рэпера Потапа за рубежом;
- электронная петиция с требованием лишить Потапа почетного звания "Заслуженный артист Украины" набрала необходимое количество голосов за несколько дней.
Ранее Андрей Хлывнюк также заявил о готовности отказаться от звания "Заслуженный артист Украины", упомянув Потапа.