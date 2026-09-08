"Жарти рівня 2010 року": Слава Дьомін різко відповів Потапу, який назвав його "гусаком"

Репер Потап (Олексій Потапенко) днями висміяв українського телеведучого Славу Дьоміна, критикуючи зокрема його зовнішність і назвавши його "гусаком". Дьомін не забарився з відповіддю.

Потап запропонував Насті Каменських завести рубрику, в якій вони б обговорювали українських артистів. Артист також поскаржився на те, що упродовж останніх трьох з половиною років вони з Настею нібито нікого не обговорювали з колег, у той час, як самі неодноразово опинялися під прицілом критики і жартів. Відеоролик з такими словами артист виклав у TikTok.

У мене є пропозиція: ми ж три з половиною роки взагалі нічого не говорили ні про кого. Може, ми будемо дивитися на них і обс*рати їх, а то щось лише з однієї позиції виходить?" сказав Потап

Проте Настя таку ідею не підтримала, заявивши, що їй "взагалі не цікаво".

Потап же вирішив на цьому не зупинитися і взявся озвучувати конкретні приклади. Зокрема він згадав про відомого ведучого та інтерв'юера Славу Дьоміна.

"Ну вони ж теж люди, вони так кричать, вони хочуть, щоб ми їх помітили. Ось беремо, наприклад, Славу Дьоміна і обговорюємо його, який він гусак" сказав Потап

На цьому артист не зупинився і далі взявся критикувати зовнішність ведучого. Він звернув увагу на його форму голови, сказавши, що у нього "навіть вона не цікава" для обговорення.

Відео дня

Як відреагував Слава Дьомін

У понеділок Слава Дьомін відреагував на раптову критику від Потапа. Ведучий оприлюднив історію в Instagram, де коротко спробував поставити артиста на місце.

"Підй*би лисиною і формою голови. Як на мене, жарти рівня 2010 року, де, напевно, Олексій ментально лишився" зазначив Дьомін

Ведучий також дорікнув зіркам за те, що вони не сказали свої претензії напряму. Дьомін стверджує, що Потап і Настя Каменських мають його номер телефону, який не змінювався близько 10 років, і могли зв'язатися з ним, щоб "отримати відповідь".

Дьомін відповів критикою на слова Потапа про "гусака"

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Раніше також Андрій Хливнюк заявив про готовність відмовитися від звання "Заслужений артист України", згадавши про Потапа.