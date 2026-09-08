Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" не ходила на свидания 7 лет: почему осталась одна

61-летняя американская актриса Терри Гетчер призналась, что уже около семи лет воздерживается от романтических свиданий и не имеет постоянного партнера. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" объяснила это тем, что её ближайшее окружение состоит из давних друзей, состоящих в браке, а попытки найти любовь на мероприятиях или через знакомых пока не принесли результатов.

Об этом звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", фильмов о Джеймсе Бонде и супергеройского сериала "Лоис и Кларк" рассказала в эксклюзивном интервью изданию HELLO! во время фотосессии в Париже.

Почему Терри Гетчер остаётся одинокой?

После развода с актёром Джоном Тенни в 2003 году (от которого у неё есть 28-летняя дочь Эмерсон) Гетчер связывали с такими знаменитостями, как Райан Сикрест и Дэвид Спейд. Однако в последние годы её личная жизнь полностью поставлена на паузу.

"О боже, я такая одинокая! — признается Терри. — Я иду по жизни с открытым сердцем и никогда не говорю „никогда“, но я не хожу на свидания и даже не ищу их. Мне кажется, я не преувеличу, если скажу, что не была на свидании уже лет семь".

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Актриса объясняет это тем, что большинство её подруг состоят в браке уже более 30 лет, поэтому у неё просто нет "нового источника" знакомств.

Тэри Гетчер ни с кем не встречается Фото: Hello

"Иногда, когда я хожу на благотворительные мероприятия, я думала: „О, возможно, я встречу кого-то с похожими взглядами, кого волнует проблема лечения рака“, но нет, этого не происходит. В последний раз, когда подруга познакомила меня с мужчиной на фестивале BottleRock в долине Напа, я дала ему свой номер, но он так и не позвонил. Это было самое близкое, к чему я подошла за всё это время", — добавила звезда.

Новый этап в жизни: переезд в Лондон

Несмотря на перерыв в личной жизни, 61-летняя Терри Гетчер переживает новый творческий взлет. Она временно переезжает из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы сыграть роль властной модной редакторши Миранды Пристли в мюзикле Вест-Энда "Дьявол носит Prada" (The Devil Wears Prada). В этой роли она заменит Ванессу Уильямс, начиная с октября.

Решение о переезде далось актрисе нелегко, ведь она является основной опекуншей своих 91-летних родителей (отец страдает деменцией). Однако родители поддержали её решение не отказываться от собственной жизни.

"Это побуждает меня ставить себя на первое место, даже когда это сложно, и преодолевать собственные страхи. В свои 61 год я чувствую, что это необходимый этап для моего духовного развития. Я полна благодарности и волнения", — поделилась Гетчер.

Вместе с Терри в Великобританию отправится её любимая кошка породы скоттиш-фолд по кличке Фиг. Актриса уже активно тренирует вокал, изучает текст во время ходьбы на беговой дорожке и занимается йогой, чтобы достойно выступить на легендарной сцене Вест-Энда.

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