Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" не ходила на побачення 7 років: чому лишилась сама

61-річна американська акторка Тері Гетчер зізналася, що вже близько семи років утримується від романтичних побачень і не має постійного партнера. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" пояснила це тим, що її близьке оточення складається зі давніх одружених друзів, а спроби знайти кохання на заходах чи через знайомих поки не дали результатів.

Про це зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки", фільмів про Джеймса Бонда та супергеройського шоу "Лоїс та Кларк" розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для видання HELLO! під час фотосесії в Парижі.

Чому Тері Гетчер залишається самотньою?

Після розлучення з актором Джоном Тенні у 2003 році (від якого вона має 28-річну доньку Емерсон), Гетчер приписували романи з такими знаменитостями, як Раян Сікрест та Девід Спейд. Однак останніми роками її особисте життя повністю поставлене на паузу.

"О боже, я настільки самотня! — зізнається Тері. — Я йду по життю з відкритим серцем і ніколи не кажу "ніколи", але я не ходжу на побачення і навіть не шукаю їх. Мені здається, я не перебільшу, якщо скажу, що не була на побаченні вже років сім".

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Акторка пояснює це тим, що більшість її подруг перебувають у шлюбі вже понад 30 років, тому "нового джерела" знайомств у неї просто немає.

Тері Гетчер ні з ким не зустрічається Фото: Hello

"Іноді, коли я ходжу на благодійні заходи, я думала: "О, можливо, я зустріну когось із подібними поглядами, хто переймається лікуванням раку", але ні, цього не відбувається. Останній раз, коли подруга познайомила мене з чоловіком на фестивалі BottleRock у долині Напа, я дала йому свій номер, але він так і не зателефонував. Це було найближче, до чого я підійшла за весь цей час", — додала зірка.

Новий розділ у житті: переїзд до Лондона

Попри паузу в особистому житті, 61-річна Тері Гетчер переживає новий творчий злет. Вона тимчасово переїжджає з Лос-Анджелеса до Лондона, щоб зіграти роль владної редакторки моди Міранди Прістлі у мюзиклі Вест-Енда "Диявол носить Prada" (The Devil Wears Prada). У цій ролі вона замінить Ванессу Вільямс починаючи з жовтня.

Рішення про переїзд далося акторці непросто, адже вона є основною опікункою своїх 91-річних батьків (батько страждає на деменцію). Проте батьки підтримали її рішення не відмовлятися від власного життя.

"Це спонукає мене ставити себе на перше місце, навіть коли це важко, і долати власні страхи. У свої 61 я відчуваю, що це необхідний етап для мого духовного розвитку. Я сповнена вдячності та хвилювання", — поділилася Гетчер.

Разом із Тері до Великої Британії вирушить її улюблена кішка породи скоттіш-фолд на ім'я Фіг. Акторка вже активно тренує вокал, вивчає текст під час ходьби на біговій доріжці та займається йогою, щоб достойно виступити на легендарній сцені Вест-Енда.

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