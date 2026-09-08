"Мобилизовали нескольких сотрудников": Наталья Денисенко пожаловалась на трудности в бизнесе

Актриса и владелица ювелирного бренда Наталья Денисенко откровенно призналась, что война поставила под угрозу не только её творческую карьеру, но и личный бизнес, который пришлось спасать от рейдерского захвата.

Украинская актриса Наталья Денисенко поделилась подробностями о трудностях, с которыми столкнулся её ювелирный бренд UNA. В беседе с изданием OBOZ.UA звезда призналась, что производство оказалось на грани выживания не только из-за сложной экономической ситуации в стране, но и из-за рейдерства.

По словам знаменитости, в сфере бизнеса наблюдается ощутимый дефицит квалифицированных кадров. Ювелирное дело требует уникальных мастеров, однако война внесла свои коррективы — нескольких сотрудников мастерской мобилизовали в ряды Вооружённых Сил Украины.

"Сейчас очень сложно поддерживать и бизнес, и производство. Постоянные воздушные тревоги, людей забирают на фронт — в нашей мастерской уже мобилизовали нескольких сотрудников. Были проблемы и с помещением: у нас произошел рейдерский захват, поэтому пришлось переносить производство. Сейчас действительно очень сложно изготавливать украшения. Это не картофель и не вода, которые люди покупают каждый день", — рассказала Наталья.

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Несмотря на все трудности, производство продолжает работать, ориентируясь в первую очередь на заказы к праздникам и дням рождения.

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