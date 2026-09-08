"Мобілізували кількох працівників": Наталка Денисенко поскаржилася на труднощі з бізнесом

Акторка та власниця ювелірного бренду Наталка Денисенко відверто зізналася, що війна поставила під загрозу не лише її творчу кар'єру, а й особисту справу, яку довелося рятувати від рейдерського захоплення.

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася подробицями про труднощі, з якими зіткнувся її ювелірний бренд прикрас UNA. У розмові з виданням OBOZ.UA зірка зізналася, що виробництво опинилося на межі виживання не лише через складну економічну ситуацію в країні, а й через рейдерство.

За словами знаменитості, бізнес зазнав відчутного дефіциту кваліфікованих кадрів. Ювелірна справа вимагає унікальних майстрів, однак війна внесла власні корективи – кількох працівників майстерні мобілізували до лав Збройних Сил України.

"Зараз дуже важко утримувати і бізнес, і виробництво. Постійні повітряні тривоги, людей забирають на фронт – у нашій майстерні вже мобілізували кількох працівників. Були проблеми й із приміщенням: у нас сталося рейдерське захоплення, тому довелося переносити виробництво. Зараз справді дуже складно виготовляти прикраси. Це не картопля і не вода, яку люди купують щодня", – розповіла Наталка.

Відео дня

Попри всі труднощі, виробництво продовжує функціонувати – насамперед орієнтуючись на замовлення до святкових дат та днів народжень.

Раніше Фокус писав, що: