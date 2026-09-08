Уже превзошел отца: как выглядит сын бывшей звездной пары — Потапа и Ирины Горовой

Сын звездной бывшей супружеской пары, который редко попадает в объективы камер, отметил важную дату. Потап не удержался и поделился с пользователями сети его свежими снимками.

Сыну бывшей звездной пары Потапа и Ирины Горовой исполнилось 18 лет. По этому поводу рэпер опубликовал новые фотографии и видео с юношей, который значительно удивил пользователей сети своим взрослым видом. Об этом стало известно из Instagram.

Андрей Потапенко ведет довольно закрытый образ жизни и крайне редко появляется в соцсетях, поэтому свежие кадры с празднования стали настоящей редкостью для поклонников. На фото и видео видно, насколько парень повзрослел, а к тому же уже перерос своего звездного отца, рост которого достигает 195 сантиметров.

В поздравительном ролике Потап вместе с сыном прогуливается по городу. Именинник продемонстрировал свои языковые способности, обращаясь к камере на нескольких языках под ритмичный рэп-мотив. Интересным моментом стало то, что в конце видео сам рэпер заговорил на украинском, с гордостью сообщив о совершеннолетии сына.

Відео дня

Стоит напомнить, что юноша традиционно избегает публичности и редко появляется в соцсетях родителей. В 2025 году продюсер Ирина Горовая рассказывала, что сын стал учеником престижной британской школы ACS International School Cobham, куда поступил сразу после завершения предыдущего этапа обучения. Молодой человек увлекается гуманитарными науками и активно занимается баскетболом.

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