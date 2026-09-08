Уже превзошел отца: как выглядит сын бывшей звездной пары — Потапа и Ирины Горовой
Сын звездной бывшей супружеской пары, который редко попадает в объективы камер, отметил важную дату. Потап не удержался и поделился с пользователями сети его свежими снимками.
Сыну бывшей звездной пары Потапа и Ирины Горовой исполнилось 18 лет. По этому поводу рэпер опубликовал новые фотографии и видео с юношей, который значительно удивил пользователей сети своим взрослым видом. Об этом стало известно из Instagram.
Андрей Потапенко ведет довольно закрытый образ жизни и крайне редко появляется в соцсетях, поэтому свежие кадры с празднования стали настоящей редкостью для поклонников. На фото и видео видно, насколько парень повзрослел, а к тому же уже перерос своего звездного отца, рост которого достигает 195 сантиметров.
В поздравительном ролике Потап вместе с сыном прогуливается по городу. Именинник продемонстрировал свои языковые способности, обращаясь к камере на нескольких языках под ритмичный рэп-мотив. Интересным моментом стало то, что в конце видео сам рэпер заговорил на украинском, с гордостью сообщив о совершеннолетии сына.
Стоит напомнить, что юноша традиционно избегает публичности и редко появляется в соцсетях родителей. В 2025 году продюсер Ирина Горовая рассказывала, что сын стал учеником престижной британской школы ACS International School Cobham, куда поступил сразу после завершения предыдущего этапа обучения. Молодой человек увлекается гуманитарными науками и активно занимается баскетболом.
Ранее "Фокус" писал, что:
- Продюсер и певец Потап впервые публично объяснил, как он покинул Украину после начала полномасштабного вторжения.
- Рэпер Потап недавно высмеял украинского телеведущего Славу Дёмина, раскритиковав, в частности, его внешность и назвав его "гусем" – телеведущий не замедлил с ответом.
- Юморист и военный Виктор Розовый выпустил едкую пародию, в которой остро высмеял публичное поведение рэпера за рубежом – комик полностью перевоплотился в музыканта и довел до абсурда его заявления о поддержке Украины и переходе на украинский язык.