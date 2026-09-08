Вже переріс батька: як виглядає син колишньої зіркової пари – Потапа та Ірини Горової

Син зіркового експодружжя, який рідко потрапляє в об'єктиви камер, відзначив важливу дату. Потап не втримався, аби не поділитися з мережею його свіжими кадрами.

Синові колишнього зіркового подружжя Потапа та Ірини Горової виповнилося 18 років. З цієї нагоди репер опублікував нові фотографії та відео з юнаком, який суттєво здивував користувачів мережі своїм дорослим виглядом. Про це стало відомо з Instagram.

Андрій Потапенко веде досить закритий спосіб життя і вкрай рідко з'являється в соцмережах, тому свіжі кадри зі святкування стали справжньою рідкістю для шанувальників. На фото та відео помітно, наскільки хлопець змужнів, а до того ж уже переріс власного зіркового батька, зріст якого сягає 195 сантиметрів.

У привітальному ролику Потап разом із сином прогулюється містом. Іменинник продемонстрував мовні здібності, звертаючись до камери кількома мовами під ритмічний реп-мотив. Цікавим моментом стало те, що наприкінці відео сам репер заговорив українською, з гордістю повідомивши про повноліття сина.

Відео дня

Варто нагадати, що юнак традиційно уникає публічності та рідко з'являється в соцмережах батьків. У 2025 році продюсерка Ірина Горова розповідала, що син став студентом престижної британської школи ACS International School Cobham, куди вступив одразу після завершення попереднього етапу навчання. Молодий чоловік захоплюється гуманітарними науками та активно займається баскетболом.

Раніше Фокус писав, що: