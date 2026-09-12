Неизвестное сокровище Украины: село в Одесской области называют маленькой Испанией (фото)

Дикое побережье села Фонтанка в Одесской области оказалось в центре внимания пользователей социальных сетей. Фотографии обрывов и каменистых пляжей, напоминающих пейзажи Канарских островов или Коста-Бравы, вызвали оживленную дискуссию в Threads.

Снимки опубликовал фотограф Алексей под ником @iitslesha, подписав их словами: "Настоящее сокровище Украины. Село Фонтанка в Одесской области выглядит невероятно красиво. На какую страну оно напоминает?". Публикация мгновенно разлетелась по сети и собрала десятки комментариев с впечатлениями и личными историями.

Часть комментаторов отметила сходство пейзажей с южноевропейскими курортами, однако многие пользователи призвали не сравнивать родную природу с зарубежными. "Напоминает Украину. Хватит уже "украинская Венеция, украинские Мальдивы" и так далее. Будьте самодостаточными", — написали в ответ на пост.

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Побережье села Фонтанка в Одесской области Фото: Threads

Нашлится и те, для кого эти обрывы стали местом личных воспоминаний. Одна из пользовательниц призналась: "Мой муж сделал мне предложение на этих склонах, а теперь мы живём в Фонтанке".

Люди делятся фотографиями фонтанка Фото: Threads

Другие вспомнили, как до полномасштабного вторжения ночевали здесь в палатках: "Просто мурашки по коже. Обожаю такие пляжи. Я постоянно ходила на такой пляж в Черноморке. Но на этом пляже на Фонтанке раньше был ещё один плюс — навесы над головой, где можно было ставить палатки".

Чем примечательно побережье Фонтанки

Село расположено в 18 километрах от Одессы в сторону Николаева, и его визитной карточкой являются красные глинистые обрывы и известняковые глыбы, обрамляющие узкие, вытянутые пляжи. Благодаря сочетанию отвесных склонов и моря здесь образуются бухты, которые действительно выглядят как кадр из пиратского фильма.

Село расположено в 18 километрах от Одессы в сторону Николаева Фото: Threads

В отличие от песчаных городских пляжей Одессы, побережье Фонтанки в основном каменистое и ракушечное, а в море местами встречаются каменистые рифы. Своё название село получило от подземных источников, которые пробиваются сквозь глинистые пласты и местами стекают в море небольшими водопадами.

Цивилизация рядом с дикой природой

Сегодня в Фонтанке соседствуют благоустроенные коттеджные поселки с пляжными комплексами и километры дикого побережья. Впрочем, фотографам и отдыхающим стоит помнить об опасности: глинистые склоны подвержены оползням, поэтому подходить к краю обрыва или разбивать лагерь прямо у обрывов не стоит.

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