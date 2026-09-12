Невідомий скарб України: село на Одещині називають маленькою Іспанією (фото)

Дике узбережжя села Фонтанка на Одещині опинилося в центрі уваги користувачів соцмереж. Фотографії круч і кам'янистих пляжів, які нагадують канарські чи коста-бравські краєвиди, викликали жваву дискусію в Threads.

Знімки оприлюднив фотограф Олексій під ніком @iitslesha, підписавши їх словами: "Справжній скарб України. Село Фонтанка в Одеській області виглядає неймовірно гарно. Яку країну нагадує?". Публікація миттєво розлетілася мережею й зібрала десятки коментарів із враженнями та особистими історіями.

Частина коментаторів визнала схожість пейзажів із південноєвропейськими курортами, однак чимало користувачів закликали не міряти рідну природу закордонною міркою. "Нагадує Україну. Досить вже "українська Венеція, українські Мальдіви" і так далі. Будьте самодостатніми", – написали у відповідь на пост.

Узбережжя села Фонтанка на Одещині Фото: Threads

Знайшлися й ті, для кого ці кручі стали місцем особистих спогадів. Одна з користувачок зізналася: "Чоловік освідчився мені на цих схилах, а тепер ми живемо в Фонтанці".

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Люди ділятьсяфотографіями фонтанки Фото: Threads

Інші пригадали, як до повномасштабного вторгнення ночували тут із наметами: "Прям мурахи. Обожнюю такі пляжі. Я постійно в Чорноморці на такий ходила. Але в цьому на Фонтанці ще був бонус раніше у вигляді лісків зверху, де можна було з наметами стояти".

Чим особливе узбережжя Фонтанки

Село розташоване за 18 кілометрів від Одеси в бік Миколаєва, і його візитівкою є червоні глиняні кручі та вапнякові брили, що обрамляють вузькі, витягнуті пляжі. Завдяки поєднанню стрімких схилів і моря тут утворюються бухти, які й справді виглядають як кадр із піратського кіно.

Село розташоване за 18 кілометрів від Одеси в бік Миколаєва Фото: Threads

На відміну від піщаних міських пляжів Одеси, узбережжя Фонтанки здебільшого кам'янисте й черепашкове, а в морі подекуди трапляються кам'янисті рифи. Свою назву село отримало від підземних джерел, що пробиваються крізь глиняні пласти й місцями стікають до моря невеликими водоспадами.

Цивілізація поруч із дикою природою

Сьогодні в Фонтанці сусідять облаштовані котеджні містечка з пляжними комплексами та кілометри дикого узбережжя. Втім, фотографам і відпочивальникам варто пам'ятати про небезпеку: глиняні схили схильні до зсувів, тому підходити до краю обриву чи ставати табором просто під кручами не варто.

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