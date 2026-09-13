Украинцы купили старый дом за $55 тысяч: внутри их ждал "сюрприз" (фото)

Украинская пара из Черновцов решилась на шаг, который всё чаще выбирают тридцатилетние. Вместо очередной квартиры в многоэтажке они приобрели старинную усадьбу на окраине города.

Герои этой истории рассказывают, что устали от жизни в многоквартирном доме и мечтали о собственном дворе и тишине. По их словам, главным мотивом стала возможность не зависеть от соседей. Подробнее об их опыте – читайте в материале Фокуса.

"Нам за 30, и мы поступили так, как поступают все миллениалы, – купили старый дом. Очень хотелось иметь свой двор, тишину и чтобы это не была квартира-коробка, где соседские дети будят тебя в 7:00 утра", – рассказывают они.

Объект нашли на доске объявлений OLX. Это массивный дом 1970-х годов на участке площадью 8 "соток" в микрорайоне Роша, всего в пяти минутах езды от центра Черновцов.

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Отказались от второго этажа

Прежде чем приступить к делу, супруги пригласили опытного прораба для оценки состояния здания. Специалист посоветовал сначала расчистить территорию и снести аварийные постройки, а уже потом ремонтировать крышу, укреплять фундамент и утеплять дом.

Когда же речь зашла о достройке второго этажа, прораб назвал сумму примерно в "5 тяжелых пачек денег". Услышав такую смету, хозяева без колебаний отказались от амбициозных планов в пользу более скромного одноэтажного варианта.

Аварийный гараж

Уборка двора превратилась в настоящее приключение с неожиданностями на каждом шагу. Кусты бузины во дворе выросли до двух метров в высоту, а под густыми зарослями обнаружились горы срезанных веток и старого хлама.

Ремонт в доме обойдется в копейку Фото: TikTok

Отдельным испытанием стал старый полуразрушенный гараж, который хозяева решили разобрать собственными силами. Несколько дней подряд они вместе с родственниками и друзьями выносили оттуда "столетний хлам". В конце концов от ручного труда пришлось отказаться: объем кирпичных стен и тяжелых блоков оказался слишком большим. На помощь вызвали экскаватор.

"Экскаватор за 10 тысяч гривен устроил нам лучшее шоу этого лета", – делится блогерша.

Уборка участка

Гору срубленной древесины переработал в щепу местный мастер по прозвищу дядя Витя. С помощью измельчителя работа заняла три часа и обошлась в 2 500 гривен. За вывоз всего строительного мусора перевозчики запросили около 20 тысяч гривен.

Комната внутри дома Фото: TikTok

Несмотря на хлопоты и расходы, хозяева убеждены, что сделали удачную покупку. По их словам, у дома прочные и надёжные стены и фундамент, выгодное расположение недалеко от центра города без потери уединения, а восемь соток земли позволяют обустроить и зону отдыха, и сад.

"За несколько дней двор стал неузнаваемым. Мы уже представляем, как будем пить утром кофе на собственной террасе! Правда, до этого кофе впереди ещё лет два капитальной реновации. Это приключение на несколько лет", – подытоживают авторы проекта.

Хозяевам пришлось выносить из дома много мусора Фото: TikTok

К расчистке территории приложила руку даже самая маленькая участница семьи – доченька Мия.

От восторга до скептицизма

Видео экскурсии, опубликованное в социальных сетях, вызвало оживленное обсуждение. Часть зрителей восхищается качеством застройки и предполагает, что дом принадлежал состоятельному человеку: "Видно, что дом строил состоятельный хозяин! Сколько ей лет? Выглядит так, будто там жил председатель колхоза".

Другие пользователи скептически отнеслись к обещаниям тишины и покоя за городом: "Насчет тишины и покоя вы переборщили… Если хотите тишины и покоя, то ищите хутор или какие-нибудь острова".

Территорию вокруг дома нужно расчищать Фото: TikTok

Некоторые похвалили выбор специалиста для консультаций, хотя и не без иронии: "Пригласили крутого прораба", "Прораб из TikTok?". Были и "подколы" от более опытных хозяев старых домов: "Вы хоть понимаете, что такое старый дом?".

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Супруги с грудным ребенком и маленькой дочкой показали старинный деревянный дом на горном склоне, который только что перешел в их собственность. Снимки нового жилья тронули пользователей и вызвали волну теплых комментариев.

Еще одна история касается авторов YouTube-канала "Мы из Бахмута". Из-за полномасштабной войны семья была вынуждена покинуть родной город, а теперь стала владельцами жилья в Хмельницкой области.

Не все истории о недвижимости вызывают однозначно положительные эмоции. Видео с обзором кирпичного дома в Яготине, которое опубликовал риэлтор Антон (@rieltorantonantonenko), вызвало шквал критики в TikTok.