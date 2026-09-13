Українці купили стару хату за $55 тисяч: всередині на них чекав "сюрприз" (фото)

Українська пара з Чернівців зважилася на крок, який дедалі частіше обирають покоління тридцятирічних. Замість чергової квартири в багатоповерхівці вони придбала стару садибу на околиці міста.

Герої історії розповідають, що втомилися від життя в багатоквартирному будинку і мріяли про власний двір і тишу. За їхніми словами, головним мотивом стала можливість не залежати від сусідів. Більше про їхній досвід, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Нам за 30, і ми зробили класичний вчинок усіх міленіалів – купили стару хату. Дуже хотілося мати свій двір, тишу і щоб не було квартири-коробки, де сусідські діти будять тебе о 7:00 ранку", – розповідають вони.

Об'єкт знайшли на дошці оголошень OLX. Це масивний будинок 1970-х років на ділянці 8 "соток" у мікрорайоні Роша, всього за п'ять хвилин їзди від центру Чернівців.

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Відмовилися від другого поверху

Перш ніж братися до справи, подружжя запросило досвідченого прораба для оцінки стану будівлі. Фахівець порадив спершу розчистити територію та знести аварійні споруди, а вже потім ремонтувати дах, зміцнювати фундамент і утеплювати хату.

Коли ж мова зайшла про добудову другого поверху, прораб озвучив суму приблизно в "5 важких пачок грошей". Почувши такий кошторис, господарі без вагань відмовилися від амбітних планів на користь скромнішого одноповерхового варіанту.

Аварійний гараж

Розчищення двору перетворилося на справжню пригоду з несподіванками на кожному кроці. Кущі бузини на подвір'ї виросли до двох метрів заввишки, а під густими заростями виявилися гори зрізаних гілок і давнього мотлоху.

Ремонт в будинку обійдеться у копійку Фото: TikTok

Окремим випробуванням став старий похилений гараж, який власники вирішили розбирати власноруч. Кілька днів поспіль вони разом із родичами та друзями виносили звідти "столітній хлам". Зрештою від ручної праці довелося відмовитися: обсяг цегляних стін і важких блоків виявився надто великим. На допомогу викликали екскаватор.

"Екскаватор за 10 тисяч гривень влаштував нам найкраще шоу цього літа", – ділиться блогерка.

Прибирання ділянки

Гору зрізаної деревини переробив на тріску місцевий майстер на прізвисько дядько Вітя. За допомогою подрібнювача робота зайняла три години і коштувала 2 500 гривень. За вивезення всього будівельного сміття перевізники запросили близько 20 тисяч гривень.

Кімната всередині будинку Фото: TikTok

Попри клопіт і витрати, господарі переконані, що зробили вдалу покупку. За їхніми словами, будинок має капітальні й надійні стіни та фундамент, вигідне розташування біля центру міста без втрати приватності, а вісім соток землі дозволяють облаштувати і зону відпочинку, і сад.

"За декілька днів двір стало не впізнати. Ми вже уявляємо, як п'ємо вранці каву на власній терасі! Щоправда, до цієї кави попереду ще років зо два капітальної реновації. Це пригода на кілька років", – підсумовують автори проєкту.

Господарям довелося виносити з будинку багато сміття Фото: TikTok

До розчищення території доклала рук навіть найменша учасниця сім'ї – донечка Мія.

Від захоплення до скепсису

Відео екскурсії, опубліковане в соцмережах, викликало жваве обговорення. Частина глядачів захоплюється якістю забудови й припускає, що будинок належав заможній людині: "Видно, що хату будував заможний господар! Скільки їй років? Виглядає так, наче там голова колгоспу жив".

Інші користувачі скептично поставилися до обіцянок тиші та спокою за містом: "Про тишу і спокій це ви загнули… Якщо бажаєте тишу і спокій, то це шукайте хутір чи острови якісь".

Територію довкола будинку потрібно розчищати Фото: TikTok

Дехто похвалив вибір фахівця для консультацій, хоч і не без іронії: "Крутого прораба покликали", "Прораб з ТікТоку?". Були й "підколи" від досвідченіших господарів старих будинків: "Ви хоч розумієте, що таке стара хата?".

Більше цікавих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Подружжя з немовлям і маленькою донькою показало старовинний дерев'яний будинок на гірському схилі, який щойно перейшов у їхню власність. Кадри нового житла зворушили користувачів і зібрали хвилю теплих коментарів.

Ще одна історія стосується авторів YouTube-каналу "Мы из Бахмута". Через повномасштабну війну родина була змушена залишити рідне місто, а тепер стала власниками житла на Хмельниччині.

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