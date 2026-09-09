Трое детей и российский паспорт: что известно о супруге Кропивы из записей НАБУ (фото)

Журналисты выяснили подробности об официальной супруге заместителя начальника департамента Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы, который фигурирует в деле НАБУ "Карфаген".

Избранницей Сергея оказалась 37-летняя предпринимательница Ирина, которая в прошлом году приобрела премиальный Mercedes за почти 5 млн грн и, вероятно, ранее имела российское гражданство. Об этом сообщило hromadske.

С 2020 года эта женщина ведёт ресторанный бизнес в качестве индивидуального предпринимателя, а в 2026 году основала компанию "Пауэр Пойнт", занимающуюся сдачей оборудования в аренду.

Жена Сергея Кропивы Ирина Фото: hromadske

Помимо дорогой машины, другой официальной недвижимости у неё нет. Расследования показывают, что в 14 лет Ирина под фамилией Роговченко получила паспорт РФ в Республике Коми, который сейчас является недействительным, хотя её родители до сих пор остаются гражданами России.

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Супруги воспитывают трех дочерей, однако статус их нынешних отношений неизвестен, а сама Ирина пока не комментировала публично скандальную информацию о возможных изменах мужа.

Муза из видеозаписей НАБУ

Между тем таинственной "Музой" из опубликованных записей НАБУ оказалась 24-летняя Елизавета Ивахненко. Девушка окончила Одесскую юридическую академию, где уже в 22 года занимала должность заместителя декана факультета кибербезопасности на общественных началах, а сейчас продолжает там обучение в аспирантуре.

Елизавета Ивахненко Фото: Слідство. Інфо

По данным следствия, именно на её имя и на имена её родственников прокурор начиная с 2025 года оформлял имущество, хотя в целом процесс накопления состояния на близких Кропивы продолжался ещё с 2021 года, когда тот работал в полиции.

"Я так не могу — просто ходить на работу ради того, чтобы ходить. Жить там ради того, чтобы жить. Нужно, если уже делать, то по-крупному. Но я люблю по-крупному. Т***нуть так королеву, украсть так миллион", — говорит "Канцлер" (Сергей Кропива) в аудиозаписи, опубликованной НАБУ.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогерша Анетта Барсивна, известная в сети как "Королева Троящины", выпустила ироничное видео в поддержку "Музы из прокуратуры" Елизаветы Ивахненко, которой суд назначил залог в размере 20 миллионов гривен.

За два дня заседаний "Муза" Елизавета Ивахненко появилась в суде в наряде стоимостью более двух с половиной тысяч евро, а позже — в более скромной одежде украинского производства.

Кроме того, мы писали о том, что известно о жизни "королевы", которая попала в объективы камер НАБУ.