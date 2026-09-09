Троє дітей і російський паспорт: що відомо про дружину Кропиви з плівок НАБУ (фото)

Журналісти з’ясували подробиці про офіційну дружину заступника начальника департаменту Офісу Генпрокурора Сергія Кропиви, який фігурує у справі НАБУ "Карфаген".

Обраницею Сергія виявилася 37-річна підприємиця Ірина, яка торік придбала преміальний Mercedes за майже 5 млн грн та, ймовірно, раніше мала російське громадянство. Про це повідомило hromadske.

Жінка з 2020 року веде ресторанний бізнес як ФОП, а у 2026 році заснувала компанію "Пауер Поінт", що займається наданням в оренду устаткування.

Дружина Сергія Кропиви Ірина Фото: hromadske

Окрім дорогої автівки, іншої офіційної нерухомості у неї немає. Дослідження розслідувачів показують, що у 14 років Ірина під прізвищем Роговченко отримала паспорт РФ у Республіці Комі, який зараз є недійсним, хоча її батьки й досі залишаються громадянами Росії.

Подружжя виховує трьох доньок, проте статус їхніх поточних стосунків невідомий, а сама Ірина поки не коментувала публічно скандальну інформацію про ймовірні зради чоловіка.

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Муза з плівок НАБУ

Тим часом таємничою "Музою" з опублікованих плівок НАБУ виявилася 24-річна Єлизавета Івахненко. Дівчина закінчила Одеську юридичну академію, де вже у 22 роки обіймала посаду заступниці декана факультету кібербезпеки на громадських засадах, а зараз продовжує там навчання в аспірантурі.

Єлизавета Івахненко Фото: Слідство. Інфо

За даними слідства, саме на неї та її родичів прокурор починаючи з 2025 року оформлював майно, хоча загалом процес накопичення статків на близьких Кропиви тривав ще з 2021 року, коли той працював у поліції.

"Я так не можу — просто ходити на роботу, щоб ходити. Там жити, щоб жити. Потрібно, якщо робити, то все бууух. Але я люблю краще. Є**ти так королеву, красти так мільйон", — каже "Канцлер" (Сергій Кропива) в опублікованому НАБУ аудіозаписі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка Анетта Барсівна, відома в мережі як "Королева Троящини", випустила іронічне відео на підтримку "Музи з прокуратури" Єлизавети Івахненко, якій суд призначив заставу у 20 мільйонів гривень.

За два дні засідань "Муза" Єлизавета Івахненко з'явилася в суді у вбранні на суму понад дві з половиною тисячі євро, а згодом – у скромнішому одязі українського виробництва.

Крім того, ми писали, що відомо про життя "королеви", яка погоріла на плівках НАБУ.