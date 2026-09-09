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Забудьте о старых ботинках: 8 моделей обуви, которые станут хитами осени (фото)

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Модная обувь 2026 года | Фото: Instagram

Осенний сезон 2026 года предлагает обновить гардероб с помощью изысканных и оригинальных микротрендов, которые уже активно носят самые стильные модные инсайдеры.

От изящного сатина до дерзкого эффекта "угрей" — эти модели способны сделать даже самый простой наряд визуально дороже и интереснее, пишет Who What Wear.

Лоферы с кисточками

Тенденция, заданная влиятельным брендом The Row, мгновенно исчезла с прилавков магазинов и стала главным трендом для ценителей элегантной классики.

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Лоферы с кисточками
Фото: Instagram

Сатин в роскошных оттенках

Атласная обувь по-прежнему в тренде, но в этом сезоне стоит обратить особое внимание на насыщенные глубокие цвета: гранатовый, изумрудный, сапфировый и цитриновый.

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Атласные туфли в роскошных оттенках
Фото: Instagram

Эффект "угревой кожи"

На смену прошлогодней фактуре под крокодила пришёл эффект кожи угря, который придаёт обуви изысканный блеск и престижный вид.

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Туфли с эффектом кожи угря
Фото: Instagram

Туфли на шнурке в стиле корсета

После показа коллекции Prada осень/зима 2026 эти туфли стали абсолютным "It-shoe": в них соединились спортивные элементы, викторианский шарм и современная дерзость.

Відео дня
модная осенняя обувь
Туфли с эффектом кожи угря
Фото: Instagram

Фиолетовый цвет

Фиолетовый стал главным оттенком сезона, поэтому обувь в этой цветовой гамме — самый простой способ добавить яркий акцент в нейтральный осенний образ.

Какие туфли будут в моде осенью 2026 года
Туфли фиолетового оттенка
Фото: Instagram

Балетки на каблуках с бантами

Модели на устойчивом каблуке и с изящными бантиками сочетают в себе удобство плоской подошвы и универсальность, прекрасно подходя практически к любой одежде.

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Балетки на каблуке с бантами
Фото: Instagram

Свободные сапоги с заостренным носком

Возвращение стиля бохо принесло с собой мягкие сапоги с голенищем "гармошкой". Как в коричневой замше, так и в гладкой коже они выглядят максимально непринужденно и стильно.

сапоги на осень 2026 года
Свободные сапоги с заостренным носком
Фото: Instagram

Металлизированные балетки

Коллекция Chanel "Осень/Зима 2026" подтвердила возвращение металлических оттенков, а модные инсайдеры отдали предпочтение именно удобным балеткам в серебристых и золотистых тонах.

Стильная обувь 2026 года: фото
Металлизированные балетки
Фото: Instagram

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