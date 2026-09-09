Забудьте о старых ботинках: 8 моделей обуви, которые станут хитами осени (фото)
Осенний сезон 2026 года предлагает обновить гардероб с помощью изысканных и оригинальных микротрендов, которые уже активно носят самые стильные модные инсайдеры.
От изящного сатина до дерзкого эффекта "угрей" — эти модели способны сделать даже самый простой наряд визуально дороже и интереснее, пишет Who What Wear.
Лоферы с кисточками
Тенденция, заданная влиятельным брендом The Row, мгновенно исчезла с прилавков магазинов и стала главным трендом для ценителей элегантной классики.
Сатин в роскошных оттенках
Атласная обувь по-прежнему в тренде, но в этом сезоне стоит обратить особое внимание на насыщенные глубокие цвета: гранатовый, изумрудный, сапфировый и цитриновый.
Эффект "угревой кожи"
На смену прошлогодней фактуре под крокодила пришёл эффект кожи угря, который придаёт обуви изысканный блеск и престижный вид.
Туфли на шнурке в стиле корсета
После показа коллекции Prada осень/зима 2026 эти туфли стали абсолютным "It-shoe": в них соединились спортивные элементы, викторианский шарм и современная дерзость.
Фиолетовый цвет
Фиолетовый стал главным оттенком сезона, поэтому обувь в этой цветовой гамме — самый простой способ добавить яркий акцент в нейтральный осенний образ.
Балетки на каблуках с бантами
Модели на устойчивом каблуке и с изящными бантиками сочетают в себе удобство плоской подошвы и универсальность, прекрасно подходя практически к любой одежде.
Свободные сапоги с заостренным носком
Возвращение стиля бохо принесло с собой мягкие сапоги с голенищем "гармошкой". Как в коричневой замше, так и в гладкой коже они выглядят максимально непринужденно и стильно.
Металлизированные балетки
Коллекция Chanel "Осень/Зима 2026" подтвердила возвращение металлических оттенков, а модные инсайдеры отдали предпочтение именно удобным балеткам в серебристых и золотистых тонах.
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