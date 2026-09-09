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Забудьте про старі черевики: 8 моделей взуття, які стануть хітами осені (фото)

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Модне взуття 2026 | Фото: Instagram

Осінній сезон 2026 року пропонує оновити гардероб за допомогою вишуканих та оригінальних мікротрендів, які вже активно носять найстильніші інсайдери моди.

Від витонченого сатину до зухвалого ефекту вугра — ці моделі здатні зробити навіть найпростіший аутфіт візуально дорожчим і цікавішим, пише Who What Wear.

Лофери з китицями

Тренд, заданий впливовим брендом The Row, миттєво зник із полиць магазинів і став головним мастхевом для поціновувачів елегантної класики.

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Лофери з китицями
Фото: Instagram

Сатин у коштовних відтінках

Сатинове взуття залишається на піку, але цього сезону особливу увагу варто звернути на насичені глибокі кольори: гранатовий, смарагдовий, сапфіровий та цитриновий.

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Сатинові туфлі у коштовних відтінках
Фото: Instagram

Ефект шкіри вугра

На зміну торішній фактурі під крокодила прийшов ефект шкіри вугра, який додає взуттю вишуканого глянцю та преміального вигляду.

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Туфлі з ефектом шкіри вугра
Фото: Instagram

Туфлі на шнурівці в стилі корсета

Після показу колекції Prada осінь/зима 2026 ці туфлі стали абсолютним "It-shoe": у них поєдналися спортивні елементи, вікторіанський шарм і сучасна зухвалість.

Відео дня
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Туфлі з ефектом шкіри вугра
Фото: Instagram

Фіолетовий колір

Фіолетовий став головним відтінком сезону, тому взуття в цій гамі — найпростіший спосіб додати яскравий акцент у нейтральний осінній лук.

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Туфлі фіолетового відтінку
Фото: Instagram

Балетки на підборах із бантами

Моделі із стійкими підборами та акуратними бантиками поєднують у собі зручність плоского ходу та універсальність, чудово пасуючи практично до будь-якого одягу.

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Балетки на підборах із бантами
Фото: Instagram

Вільні чоботи з гострим носком

Повернення стилю бохо принесло із собою м'які чоботи з халявою "гармошкою". Як у коричневій замші, так і в гладкій шкірі, вони виглядають максимально невимушено та стильно.

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Вільні чоботи з гострим носком
Фото: Instagram

Металізовані балетки

Кутюрна колекція Chanel осінь/зима 2026 підтвердила камбек металіку, а фешн-інсайдери віддали перевагу саме зручним балеткам у сріблястих та золотистих тонах.

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Металізовані балетки
Фото: Instagram

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