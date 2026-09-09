Забудьте про старі черевики: 8 моделей взуття, які стануть хітами осені (фото)

Осінній сезон 2026 року пропонує оновити гардероб за допомогою вишуканих та оригінальних мікротрендів, які вже активно носять найстильніші інсайдери моди.

Від витонченого сатину до зухвалого ефекту вугра — ці моделі здатні зробити навіть найпростіший аутфіт візуально дорожчим і цікавішим, пише Who What Wear.

Лофери з китицями

Тренд, заданий впливовим брендом The Row, миттєво зник із полиць магазинів і став головним мастхевом для поціновувачів елегантної класики.

Лофери з китицями Фото: Instagram

Сатин у коштовних відтінках

Сатинове взуття залишається на піку, але цього сезону особливу увагу варто звернути на насичені глибокі кольори: гранатовий, смарагдовий, сапфіровий та цитриновий.

Сатинові туфлі у коштовних відтінках Фото: Instagram

Ефект шкіри вугра

На зміну торішній фактурі під крокодила прийшов ефект шкіри вугра, який додає взуттю вишуканого глянцю та преміального вигляду.

Туфлі з ефектом шкіри вугра Фото: Instagram

Туфлі на шнурівці в стилі корсета

Після показу колекції Prada осінь/зима 2026 ці туфлі стали абсолютним "It-shoe": у них поєдналися спортивні елементи, вікторіанський шарм і сучасна зухвалість.

Відео дня

Туфлі з ефектом шкіри вугра Фото: Instagram

Фіолетовий колір

Фіолетовий став головним відтінком сезону, тому взуття в цій гамі — найпростіший спосіб додати яскравий акцент у нейтральний осінній лук.

Туфлі фіолетового відтінку Фото: Instagram

Балетки на підборах із бантами

Моделі із стійкими підборами та акуратними бантиками поєднують у собі зручність плоского ходу та універсальність, чудово пасуючи практично до будь-якого одягу.

Балетки на підборах із бантами Фото: Instagram

Вільні чоботи з гострим носком

Повернення стилю бохо принесло із собою м'які чоботи з халявою "гармошкою". Як у коричневій замші, так і в гладкій шкірі, вони виглядають максимально невимушено та стильно.

Вільні чоботи з гострим носком Фото: Instagram

Металізовані балетки

Кутюрна колекція Chanel осінь/зима 2026 підтвердила камбек металіку, а фешн-інсайдери віддали перевагу саме зручним балеткам у сріблястих та золотистих тонах.

Металізовані балетки Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У центрі уваги опинилася елегантна стрижка "сліп-боб", яку нещодавно продемонструвала акторка Марго Роббі під час шопінгу в Парижі.

Модна українська блогерка висміяла труси-шорти Шарліз Терон.

Крім того, Ніколь Кідман показалась у трендовому білому костюмі.