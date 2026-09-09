Школьницы осквернили портреты погибших украинских воинов: подробности скандала

В Лозовой в Харьковской области полиция составила административные протоколы в отношении родителей 12- и 13-летних девочек, которые станцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших украинских защитников и выложили видео в соцсети.

Инцидент произошел на Аллее Славы, а после того, как об этом стало известно, мэр Сергей Зеленский провел воспитательную беседу с семьями. Фокус разобрался в этом скандале.

Правоохранители наткнулись на скандальное видео во время планового мониторинга социальных сетей – именно так выяснилось, что две юные жительницы Лозовой устроили танцы под русскоязычную музыку прямо возле фотографий погибших воинов на Аллее Славы. Кадры девушки сами же и выложили в сеть, чем, собственно, и выдавали себя с головой.

Об обнаруженном случае 8 сентября сообщили в полиции Харьковской области.

Реакция правоохранительных органов

Делом занялись сотрудники службы ювенальной профилактики – они оперативно установили личности девушек, запечатленных на видео. Затем была проведена проверка, по результатам которой в отношении родителей несовершеннолетних были составлены административные протоколы по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Відео дня

В полиции уточнили обстоятельства обнаружения инцидента.

"Соответствующее видео правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. Сотрудники ювенальной превенции установили личности участниц инцидента. По результатам проверки в отношении родителей несовершеннолетних были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении полиции.

Согласно статье, родителям грозит штраф в размере до 1700 гривен. Теперь собранные материалы будут переданы в суд, который и вынесет окончательный вердикт. Помимо составления протоколов, полицейские провели профилактическую беседу с девушками и их семьями, чтобы подобное не повторялось.

Мэр лично поговорил с семьями

Дело не ограничилось лишь общением с полицией – с подростками и их родителями встретился и мэр Лозовой Сергей Зеленский. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

По словам мэра, беседа получилась откровенной и непростой.

"Настойчиво объяснил, насколько недопустимо такое поведение. Родители сами признали ошибку своих детей. Я видел глаза этих девушек и искренне верю, что они осознали всю тяжесть содеянного и сделали правильные выводы. Не публикую имена, фото или само видео, чтобы не способствовать враждебной пропаганде и не разжигать вражду", – написал Зеленский.

Показательной деталью стало то, что отец и дедушка одной из девушек – сами защищают Украину на фронте. Поэтому, как ни крути, ситуация обрела неожиданный поворот: семья, которая знает цену войны не понаслышке, оказалась в центре скандала.

Зеленский подчеркнул, что не стоит сбрасывать со счетов всю молодежь из-за одного необдуманного поступка.

"Абсолютное большинство наших детей – гордость общины. Они занимаются волонтерством, побеждают на олимпиадах и соревнованиях, искренне уважают защитников, вынужденно и слишком рано становятся мудрыми и сильными. Но иногда подростки неоправданно ошибаются. Больно, обидно, недостойно, однако именно взрослые должны вовремя остановить, объяснить и не дать им сорваться", — отметил городской голова.

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