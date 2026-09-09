Школярки осквернили портрети загиблих українських воїнів: подробиці скандалу

У Лозовій на Харківщині поліція склала адміністративні протоколи на батьків 12- та 13-річної дівчат, які станцювали під російську музику на тлі світлин загиблих українських захисників і виклали відео в соцмережі.

Інцидент стався на Алеї Слави, а після розголосу з родинами провів виховну розмову міський голова Сергій Зеленський. Фокус розібрався в цьому скандалі.

Правоохоронці натрапили на скандальне відео під час рутинного моніторингу соціальних мереж – саме так з'ясувалося, що дві юні мешканки Лозової влаштували танці під російськомовну музику просто біля світлин загиблих воїнів на Алеї Слави. Кадри дівчата самі ж і виклали в мережу, чим, власне, і видали себе з головою.

Про виявлений випадок 8 вересня повідомили в поліції Харківської області.

Реакція правоохоронців

За справу взялися працівники ювенальної превенції – вони оперативно встановили особи учасниць відео. Далі провели перевірку, за результатами якої на батьків неповнолітніх склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відео дня

У поліції уточнили обставини виявлення інциденту.

"Відповідне відео правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Працівники ювенальної превенції встановили учасниць події. За результатами перевірки щодо батьків неповнолітніх склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення", – йдеться в повідомленні поліції.

Санкція статті передбачає штраф для батьків у розмірі до 1700 гривень. Тепер зібрані матеріали передадуть до суду, який і винесе остаточний вердикт. Окрім складання протоколів, поліцейські провели профілактичну бесіду з дівчатами та їхніми родинами, аби подібне не повторювалося.

Мер особисто поговорив із родинами

Не обмежилися лише спілкуванням з поліцією – з підлітками та їхніми батьками зустрівся й міський голова Лозової Сергій Зеленський. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

За словами мера, розмова вийшла відверта й непроста.

"Наполегливо пояснив усю неприпустимість такої поведінки. Батьки самі визнали помилку своїх дітей. Я бачив очі цих дівчат і щиро вірю, що вони усвідомили глибину скоєного та зробили правильні висновки. Не публікую імен, фото чи самого відео, щоб не сприяти ворожій пропаганді і не ширити ворожнечу", – написав Зеленський.

Показовою деталлю стало те, що батько й дідусь однієї з дівчат – самі захищають Україну на фронті. Тож, як не крути, а ситуація вийшла з подвійним дном: сім'я, яка знає ціну війни не з чуток, опинилася в центрі скандалу.

Зеленський наголосив, що не варто ставити хрест на всій молоді через один необдуманий вчинок.

"Абсолютна більшість наших дітей – гордість громади. Вони волонтерять, перемагають на олімпіадах і змаганнях, щиро шанують захисників, вимушено і зарано стають мудрими і сильними. Але інколи підлітки невиправдано помиляються. Боляче, прикро, негідно, проте саме дорослі мають вчасно зупинити, пояснити й не дати впасти", – зазначив міський голова.

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