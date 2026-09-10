Королевский рецепт на зиму: сливовое варенье с грецкими орехами, которое тает во рту

Дуэт спелой сливы и ароматного ореха — это уже давно не эксперимент, а проверенное временем сочетание, которое можно встретить на столе чуть ли не в каждой семье. Секрет популярности такого варенья — в его густой консистенции, сбалансированной сладости и той самой ореховой "изюминке", которая отличает десерт от обычного сливового джема.

В соцсетях набирает популярность необычный способ приготовления сливового варенья — без многочасового стояния у плиты. Идею предложила одна из фуд-блогеров @light_fruits, которая показала, как превратить обычные сливы в изысканный десерт прямо в духовке. Главная изюминка рецепта — сливы фаршируют грецким орехом и запекают в собственном соку, который превращается в густой рубиновый сироп.

Сливовое варенье

Классическое варенье требует от хозяйки внимания от начала до конца: постоянного помешивания, сняття пены и контроля за густотой сиропа. Новый подход позволяет сэкономить и время, и силы — противень сам выполняет основную работу, пока сливы томятся в духовке и наполняются ароматом корицы и орехов.

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Это варенье из слевы готовить очень просто Фото: TikTok

Ингредиенты

Для приготовления десерта по новому рецепту потребуются:

сливы плотные, среднего размера — 1 кг;

грецкие орехи (половинки или четвертинки) – 150–200 г;

сахар – по вкусу, несколько столовых ложек или стакан;

корица – по вкусу.

Приготовленные сливы раскладывают по баночкам Фото: TikTok

Как приготовить: пошаговый рецепт

Шаг 1. Начиняем сливы

Плоды тщательно промывают и делают аккуратный продольный надрез. Косточку вынимают, а на её место вкладывают ядро грецкого ореха — так фрукт превращается в своеобразную "капсулу" с ореховой начинкой.

Шаг 2. Подготавливаем противень к запеканию

Духовку разогревают до 170–180 °C. Фаршированные сливы плотно выкладывают на глубокий противень — вертикально или разрезом вверх, чтобы сок не вытекал преждевременно. Сверху фрукты посыпают молотой корицей и сахаром, ориентируясь на естественную сладость самих слив.

Шаг 3. Запекание

Противень ставят в духовку примерно на 40-50 минут. За это время сахар растворяется, а сливы "пускают сок", который постепенно превращается в густой рубиновый сироп прямо на противне.

Шаг 4. Разливаем по банкам

Горячие фаршированные сливы вместе с орехами аккуратно перекладывают ложкой в стерилизованные банки, стараясь сохранить их форму. Сверху фрукты полностью заливают горячим сиропом, оставшимся на противне. Банки закатывают стерильными крышками и оставляют остывать при комнатной температуре.

В отличие от традиционного приготовления в кастрюле, в этом случае сливы сохраняют свою форму, а не превращаются в однородную массу. Такой десерт можно подавать не только как угощение к чаю, но и как самостоятельное дополнение к мясу или сырной тарелке – рубиновый сироп с нотками корицы придает блюдам праздничное настроение.

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