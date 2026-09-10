Королівський рецепт на зиму: варення зі слив з грецькими горіхами, яке тане у роті

Дует стиглої сливи й ароматного горіха – це вже давно не експеримент, а перевірене часом поєднання, яке можна зустріти на столі мало не в кожній родині. Секрет популярності такого варення – у його густій консистенції, збалансованій солодкості й тій самій горіховій "родзинці", яка відрізняє десерт від звичайного сливового джему.

У соцмережах набирає популярності незвичний спосіб приготування сливового варення – без багатогодинного стояння біля плити. Ідею запропонувала одна з фуд-блогерок @light_fruits, яка показала, як перетворити звичайні сливи на вишуканий десерт просто в духовці. Головна родзинка рецепта – сливи фарширують грецьким горіхом і запікають у власному соку, який перетворюється на густий рубіновий сироп.

Варення зі слив

Класичне варення вимагає уваги господині від початку до кінця: постійного помішування, зняття піни та контролю за густиною сиропу. Новий підхід дозволяє зекономити і час, і сили – деко саме робить основну роботу, поки сливи томляться в духовці й наповнюються ароматом кориці та горіхів.

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Це слевове варення готувати дуже просто Фото: TikTok

Інгредієнти

Для приготування десерту за новим рецептом потрібні:

сливи щільні, середнього розміру – 1 кг;

грецькі горіхи (половинки або чвертки) – 150–200 г;

цукор – за смаком, кілька столових ложок або склянка;

кориця – за смаком.

Приготовлені сливи викладають у баночки Фото: TikTok

Як приготувати: покроковий рецепт

Крок 1. Фаршируємо сливи

Плоди ретельно промивають і роблять акуратний поздовжній надріз. Кісточку виймають, а на її місце вкладають ядро волоського горіха – так фрукт перетворюється на своєрідну "капсулу" з горіховою начинкою.

Крок 2. Готуємо деко до запікання

Духовку розігрівають до 170–180°C. Фаршировані сливи щільно викладають на глибоке деко – вертикально або розрізом догори, щоб сік не витікав завчасно. Зверху фрукти присипають меленою корицею та цукром, орієнтуючись на природну солодкість самих слив.

Крок 3. Запікання

Деко відправляють у духовку приблизно на 40-50 хвилин. За цей час цукор розчиняється, а сливи "пускають сік", який поступово перетворюється на густий рубіновий сироп просто на деко.

Крок 4. Фасуємо у банки

Гарячі фаршировані сливи разом із горіхами обережно перекладають ложкою у стерилізовані банки, намагаючись зберегти їхню форму цілою. Зверху фрукти повністю заливають гарячим сиропом, що залишився на деко. Банки закатують стерильними кришками і залишають остигати за кімнатної температури.

На відміну від традиційного варіння в каструлі, тут сливи зберігають цілісну форму, а не перетворюються на однорідну масу. Такий десерт можна подавати не лише як заготовку до чаю, а й як самостійний акомпанемент до м'яса чи сирної тарілки – рубіновий сироп із нотками кориці додає стравам святкового настрою.

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