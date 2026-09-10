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Супруга бывшего министра МИД показала дом, в котором они живут и выращивают помидоры (фото)

где жив Кулеба и его жена Павелецкая
Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая | Фото: Instagram

Светлана Павелецкая, избранница бывшего главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, раскрыла подробности их личной жизни и показала загородный дом, который они сейчас арендуют.

В интервью Славе Дёмину она рассказала, как городская жительница внезапно увлеклась огородничеством и начала выращивать собственные помидоры прямо во дворе.

Где живет Кулеба с женой

Жилой дом выполнен в современном экостиле из светлого бруса и имеет просторную открытую террасу. Вокруг здания расположен ухоженный зеленый двор с уютными мощеными дорожками, высокими туями и цветущими кустами гортензий.

Павелецкая показала, где она живёт с Кулебой
Так выглядит терраса Павелецкой
Фото: Youtube

Внутреннее пространство дома оформлено в светлых, теплых тонах: отделка из светлого дерева гармонично сочетается с белоснежными кухонными фасадами, изысканной классической люстрой и уютной мягкой мебелью. Особый шарм интерьеру придают картины на стенах, аутентичный декор из колосков и живые цветы в вазах.

Видео дня
фото дома Павелецкой
Кухня Павелецкой
Фото: Youtube

Огородничество с помощью искусственного интеллекта

Светлана призналась, что раньше никогда не занималась сельским хозяйством и считает себя настоящим "ребёнком асфальта и бетона". Однако зимой она решила поддержать небольшой украинский бизнес, купила семена и начала осваивать правила ухода за растениями с помощью подсказок ChatGPT.

Дом Павелецкой и Кулебы: фото
Павелецкая выращивает помидоры
Фото: Youtube

Мобильный огород в ящиках

Поскольку семья живет в съемном доме и не имеет возможности использовать открытый грунт, Павелецкая нашла оригинальное решение. Она высадила кусты помидоров в специальные деревянные ящики на колесиках. Это позволяет легко перемещать импровизированный огород по территории двора в поисках солнца.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Павелецкая заявила, что украинцы, находясь под обстрелами, скупают игрушки для взрослых.