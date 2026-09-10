Дружина колишнього міністра МЗС показала будинок, де вони живуть і вирощують помідори (фото)
Світлана Павелецька, обраниця ексочільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби, розсекретила деталі їхнього приватного побуту та показала заміський будинок, який вони наразі орендують.
В інтерв'ю Славі Дьоміну вона поділилася, як міська жителька раптово захопилася городництвом і почала вирощувати власні томати прямо на подвір'ї.
Де живе Кулеба з дружиною
Житловий будинок виконаний у сучасному екостилі з світлого бруса та має простору відкриту терасу. Навколо будівлі розташоване доглянуте зелене подвір'я із затишними брукованими доріжками, високими туями та квітучими кущами гортензій.
Внутрішній простір оселі оформлений у світлих, теплих тонах: оздоблення зі світлого дерева гармонійно поєднується з білосніжними кухонними фасадами, вишуканою класичною люстрою та затишними м'якими меблями. Особливого шарму інтер’єру додають картини на стінах, автентичний декор з колосків і живі квіти у вазах.
Городництво за допомогою штучного інтелекту
Світлана зізналася, що раніше ніколи не займалася сільським господарством і вважає себе справжньою "дитиною асфальту та бетону". Проте взимку вона вирішила підтримати маленький український бізнес, придбала насіння та почала опановувати правила догляду за рослинами за допомогою підказок ChatGPT.
Мобільний город у ящиках
Оскільки родина живе в орендованому будинку і не має змоги використовувати відкритий ґрунт, Павелецька знайшла оригінальний вихід. Вона висадила кущі томатів у спеціальні дерев'яні ящики на коліщатках. Це дозволяє легко переміщати імпровізований город територією подвір'я в пошуках сонця.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба офіційно одружилися. Церемонія розпису пройшла в "Дії" 26 травня.
- Дружина ексглави МЗС Кулеби розповіла про вартість власного весілля.
Крім того, Павелецька заявила, що українці під обстрілами скуповують іграшки для дорослих.