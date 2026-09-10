Дружина колишнього міністра МЗС показала будинок, де вони живуть і вирощують помідори (фото)

Світлана Павелецька, обраниця ексочільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби, розсекретила деталі їхнього приватного побуту та показала заміський будинок, який вони наразі орендують.

В інтерв'ю Славі Дьоміну вона поділилася, як міська жителька раптово захопилася городництвом і почала вирощувати власні томати прямо на подвір'ї.

Де живе Кулеба з дружиною

Житловий будинок виконаний у сучасному екостилі з світлого бруса та має простору відкриту терасу. Навколо будівлі розташоване доглянуте зелене подвір'я із затишними брукованими доріжками, високими туями та квітучими кущами гортензій.

Такий вигляд має тераса Павелецької Фото: Youtube

Внутрішній простір оселі оформлений у світлих, теплих тонах: оздоблення зі світлого дерева гармонійно поєднується з білосніжними кухонними фасадами, вишуканою класичною люстрою та затишними м'якими меблями. Особливого шарму інтер’єру додають картини на стінах, автентичний декор з колосків і живі квіти у вазах.

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Кухня Павелецької Фото: Youtube

Городництво за допомогою штучного інтелекту

Світлана зізналася, що раніше ніколи не займалася сільським господарством і вважає себе справжньою "дитиною асфальту та бетону". Проте взимку вона вирішила підтримати маленький український бізнес, придбала насіння та почала опановувати правила догляду за рослинами за допомогою підказок ChatGPT.

Павелецька вирощує помідори Фото: Youtube

Мобільний город у ящиках

Оскільки родина живе в орендованому будинку і не має змоги використовувати відкритий ґрунт, Павелецька знайшла оригінальний вихід. Вона висадила кущі томатів у спеціальні дерев'яні ящики на коліщатках. Це дозволяє легко переміщати імпровізований город територією подвір'я в пошуках сонця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба офіційно одружилися. Церемонія розпису пройшла в "Дії" 26 травня.

Дружина ексглави МЗС Кулеби розповіла про вартість власного весілля.

Крім того, Павелецька заявила, що українці під обстрілами скуповують іграшки для дорослих.