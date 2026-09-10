Продал бизнес ради криптовалюты: супруг Натальи Денисенко рассказал об источниках своего дохода

Пара впервые появилась вместе перед камерой для откровенного разговора, в ходе которого супруг актрисы не побоялся раскрыть подробности своей финансовой жизни.

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко дали первое совместное интервью телеведущему Славе Демину, в ходе которого супруг актрисы откровенно рассказал о своих доходах и ежемесячных расходах.

По словам Ярошенко, основными источниками его дохода являются реклама в Instagram и работа в ювелирном бренде его жены UNA. На прямой вопрос ведущего о размере месячного дохода мужчина ответил довольно уклончиво — вместо этого озвучил ориентировочную сумму расходов, которая колеблется от 100 до 150 тысяч гривен в месяц. По словам Ярошенко, доходы покрывают эти расходы далеко не всегда.

"Ну, бывает по-разному. Бывает меньше. Бывает больше, конечно", — признался он.

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Супруг актрисы также рассказал, что ранее владел розничной сетью магазинов в Черкасской области, специализировавшейся на продаже инструментов. Этот бизнес Юрий в свое время продал с прибылью, а вырученные средства реинвестировал в криптовалюту.

Ярошенко подчеркнул, что после начала совместной жизни с Натальей его расходы заметно выросли. Дополнительную финансовую нагрузку для него представляют обязательства перед детьми от предыдущих отношений — по словам мужчины, он полностью выполняет свои обязанности по отношению к ним.

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