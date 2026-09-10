Продал бизнес ради криптовалюты: супруг Натальи Денисенко рассказал об источниках своего дохода
Пара впервые появилась вместе перед камерой для откровенного разговора, в ходе которого супруг актрисы не побоялся раскрыть подробности своей финансовой жизни.
Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко дали первое совместное интервью телеведущему Славе Демину, в ходе которого супруг актрисы откровенно рассказал о своих доходах и ежемесячных расходах.
По словам Ярошенко, основными источниками его дохода являются реклама в Instagram и работа в ювелирном бренде его жены UNA. На прямой вопрос ведущего о размере месячного дохода мужчина ответил довольно уклончиво — вместо этого озвучил ориентировочную сумму расходов, которая колеблется от 100 до 150 тысяч гривен в месяц. По словам Ярошенко, доходы покрывают эти расходы далеко не всегда.
"Ну, бывает по-разному. Бывает меньше. Бывает больше, конечно", — признался он.
Супруг актрисы также рассказал, что ранее владел розничной сетью магазинов в Черкасской области, специализировавшейся на продаже инструментов. Этот бизнес Юрий в свое время продал с прибылью, а вырученные средства реинвестировал в криптовалюту.
Ярошенко подчеркнул, что после начала совместной жизни с Натальей его расходы заметно выросли. Дополнительную финансовую нагрузку для него представляют обязательства перед детьми от предыдущих отношений — по словам мужчины, он полностью выполняет свои обязанности по отношению к ним.
Ранее "Фокус" сообщал, что:
- Супруг актрисы Натальи Денисенко Юрий Ярошенко объяснял, почему он не служит в Вооруженных силах Украины, а также отвечал на упреки по поводу выезда за границу во время военного положения.
- Сама Наталья Денисенко откровенно признавалась – война поставила под угрозу не только ее творческую карьеру, но и личный бизнес, который пришлось спасать от рейдерского захвата.
- Ранее актриса раскрывала подробности подписания брачного контракта с Юрием. По ее словам, инициатором обсуждения имущественных вопросов стал именно ее отец, обеспокоенный судьбой дочерней недвижимости на случай возможного развода.