"Могу умереть послезавтра": муж Денисенко рассказал о тяжелой болезни

Супруг актрисы Наталки Денисенко, Юрий Ярошенко, рассказал о причинах, по которым он не служит в ВСУ, а также ответил на упреки по поводу выезда за границу во время военного положения.

Во время прохождения военно-медицинской комиссии (ВМК) в 21-летнем возрасте у Юрия Ярошенко обнаружили заболевание, которое оказалось несовместимым с военной службой. Ему пришлось кардинально изменить планы на будущее — он был вынужден покинуть военный вуз.

"Когда произошел этот случай с ВЛК и меня исключили из института, у меня, однако, была определенная привилегия поступить именно на географический факультет", — рассказал супруг актрисы в интервью Славе Дёмину.

Причина оказалась серьёзной: комиссия диагностировала заболевание внутренних органов, которое по определению несовместимо со службой в вооружённых силах.

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"Эта болезнь была несовместима со службой в Вооружённых силах Украины… Это заболевание, связанное с внутренними органами", — пояснил Юрий.

Инвалидности нет, болезнь есть

Ярошенко решил раз и навсегда развеять слухи, которые до сих пор ходят о нем в сети. По его словам, статуса инвалида у него нет — и он его никогда не оформлял.

"Это не инвалидность, потому что мне очень часто пишут: „инвалид, инвалид“. Нет, у меня нет никакой инвалидности, но это болезнь. Я её не оформлял, но за эту болезнь, видимо, инвалидность не дают, насколько я знаю", – уточнил он.

Наследственное заболевание по мужской линии

По словам Юрия, это заболевание появилось у него не случайно — оно врождённое и передаётся по мужской линии семьи. Жить с таким диагнозом — значит постоянно держать себя в узде и не позволять себе расслабиться.

"Это врождённое заболевание. Оно не приобретается. И не только это — оно ещё и наследственное. То есть где-то по мужской линии когда-то у кого-то было такое заболевание… Это заболевание, которое нужно постоянно контролировать. Очень много ограничений. Например, я не пью алкоголь… Нужно следить за питанием, потому что есть определенный перечень продуктов, которые нельзя есть, блюд — например, жареное", — поделился муж Денисенко.

Юрий Ярошенко со своей женой, актрисой Натальей Денисенко Фото: Instagram

Ярошенко принципиально отказался называть конкретный диагноз; по его мнению, излишнее внимание к этой теме ему просто не нужно.

"Я не хочу называть этот диагноз, ну не знаю. Я не вижу в этом смысла, честно говоря, потому что не хочу, чтобы сейчас этому уделялось слишком много внимания", — пояснил он свою позицию.

"Законные основания есть"

Кроме того, Слава Дёмин спросил Юрия о поездках за пределы Украины во время полномасштабной войны — теме, которая нередко вызывает волну критики в соцсетях в адрес мужчин призывного возраста. Ярошенко ответил прямо: ему нечего скрывать.

"Законные основания, позволяющие мне выезжать за границу, есть. Я выезжал и раньше, не скрывал этого, комментировал, показывал и освещал это. Потому что это законные основания", — подчеркнул супруг актрисы.

По его словам, он всегда сопровождал все свои поездки публичными комментариями и не пытался скрывать эту информацию.

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Бизнесмен и модель Юрий Савранский (Ярошенко) признался, что ещё до начала полномасштабной войны был официально списан со службы.

Сама Денисенко отметила, что и не собиралась скрывать свой отпуск на Канарских островах вместе с возлюбленным.

Кроме того, ранее Елена Светлицкая намекала на измену актрисы.