"Можу післязавтра померти": чоловік Денисенко розповів про важку хворобу

Чоловік акторки Наталки Денисенко, Юрій Ярошенко, розповів про причини, через які він не служить у ЗСУ, а також відповів на закиди щодо виїзду за кордон під час воєнного стану.

Під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у 21-річному віці у Юрія Ярошенка виявили захворювання, яке виявилося несумісним із військовою службою. Йому довелося кардинально змінити плани на майбутнє – він був змушений залишити військовий виш.

"Коли ось історія сталася з ВЛК і мене виключили з інституту, але я мав певну привілегію, щоб поступити власне на географічний факультет", – розповів чоловік акторки в інтерв'ю Славi Дьоміну.

Причина виявилася серйозною: комісія діагностувала захворювання внутрішніх органів, яке за визначенням несумісне зі службою в Збройних силах.

"Ця хвороба була несумісна з службою в Збройних силах України… Це хвороба, пов'язана з внутрішніми органами там", – пояснив Юрій.

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Інвалідності немає, хвороба є

Ярошенко вирішив розставити крапки над "і" щодо чуток, які й досі ходять навколо нього в мережі. За його словами, статусу особи з інвалідністю він не має – і ніколи не оформлював.

"Це не інвалідність, тому що там мені дуже багато пишуть: "інвалід, інвалід". Ні, в мене немає інвалідності ніякої, але це хвороба. Я її не оформлював, але за цю хворобу, мабуть, не дають інвалідність, наскільки я знаю", – уточнив він.

Спадкова хвороба по чоловічій лінії

Захворювання, за словами Юрія, дісталося йому не випадково – воно вроджене і передається по чоловічій лінії родини. Жити з таким діагнозом – означає постійно тримати себе в рамках і не давати собі розслабитися.

"Це вроджена хвороба. Вона не набувається. І мало того, вона спадковою є. Тобто десь по чоловічій лінії колись хтось мав таку хворобу… Це хвороба, яку потрібно контролювати постійно. Дуже багато обмежень. Це там от я не п'ю алкоголь… Потрібно за харчуванням дивитися, тому що там є певний перелік продуктів, які не можна їсти, страв – жарене таке", – поділився чоловік Денисенко.

Юрій Ярошенко зі своєю дружиною. акторкою Наталкою Денисенко Фото: Instagram

Конкретний діагноз Ярошенко називати відмовився принципово, на думку чоловіка, зайва увага до цієї теми йому просто не потрібна.

"Я не хочу назвати цей діагноз, ну не знаю. Я не бачу в цьому сенсу, чесно кажучи, тому що я не хочу, щоб якась була велика зараз увага до цього", – пояснив він свою позицію.

"Законні підстави є"

Окремо Слава Дьомін запитав Юрія про поїздки за межі України під час повномасштабної війни – тему, яка нерідко викликає хвилю критики в соцмережах щодо чоловіків призовного віку. Ярошенко відповів прямо: приховувати йому нічого.

"Законні підстави, що я можу виїжджати за кордон, вони є. Я виїжджав раніше, не приховував, коментував, показував, висвітлював це. Тому що це законні підстави", – наголосив чоловік акторки.

За його словами, усі поїздки він завжди супроводжував публічними коментарями і не намагався тримати цю інформацію в таємниці.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Бізнесмен та манекенник Юрій Савранський (Ярошенко) зізнався, що ще до початку повномасштабної війни був офіційно списаний зі служби.

Сама Денисенко зазначила, що й не мала наміру приховувати свою відпустку на Канарах разом з коханим.

Також раніше Олена Світлицька натякала на зраду акторки.