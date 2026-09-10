Продав бізнес заради крипти: чоловік Наталки Денисенко розповів про джерела свого доходу

Пара вперше з'явилася разом на камеру для відвертої розмови, під час якої чоловік акторки не побоявся розкрити деталі свого фінансового життя.

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко дали перше спільне інтерв'ю телеведучому Славі Дьоміну, під час якого чоловік акторки відверто розповів про свої доходи та щомісячні витрати.

За словами Ярошенка, основними джерелами його прибутку є реклама в Instagram та робота в ювелірному бренді дружини UNA. На пряме запитання ведучого про розмір місячного доходу чоловік відповів досить ухильно – натомість озвучив орієнтовну суму витрат, яка коливається від 100 до 150 тисяч гривень на місяць. За словами Ярошенка, доходи покривають ці витрати далеко не завжди.

"Ну, буває по-різному. Буває менше. Буває більше, звичайно", – зізнався він.

Видео дня

Чоловік актриси також розповів, що раніше володів роздрібною мережею магазинів у Черкаській області, яка спеціалізувалася на продажу інструментів. Цей бізнес Юрій свого часу продав із прибутком, а виручені кошти реінвестував у криптовалюту.

Ярошенко підкреслив, що після початку спільного життя з Наталкою його витрати помітно зросли. Додатковим фінансовим навантаженням для нього є зобов'язання перед дітьми від попередніх стосунків – за словами чоловіка, він повністю виконує свої обов'язки щодо них.

Раніше Фокус повідомляв, що: