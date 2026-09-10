"Я его потрогала, всем советую": остроязычная героиня Николаса Кармы стала звездой сети
Новый выпуск популярной рубрики "Сколько стоит ваш наряд" блогера Николаса Кармы взорвал интернет благодаря чрезвычайно харизматичной прохожей. Девушка не только раскрыла цены на свой гардероб из секонд-хенда, но и устроила настоящее шоу по поиску жениха.
С первых секунд встречи девушка, которой оказалась участница шоу "Взвешенные и счастливые" Катя, поразила блогера своей открытостью и эмоциональностью. Увидев Николаса, она искренне удивилась: "Ты смотри, настоящий! Остановите меня, потому что я же не остановлюсь".
Рассказывая о своём наряде, героиня призналась, что платье купила всего за 120 гривен в секонд-хенде, а топ обошёлся примерно в сто гривен. Самой дорогой деталью образа оказались кроссовки New Balance за 4000 гривен, а вот украшения имели свою историю.
"Кавалер купил кольцо в Египте за 6 евро. Браслет я выиграла, подруга говорит, что я везучая. А мне 32 года, я незамужем и у меня есть ребенок — и я не знаю, в чём же моя удача", — с юмором поделилась девушка.
Она не упустила случая сделать комплимент и самому блогеру, заметив: "А почему ты такой красавец?". После этого героиня воспользовалась возможностью передать призывы от родных и призвала мужчин не медлить.
"Сватовьтесь, пожалуйста, это слова от моей мамы. И посмотрите видео Николаса, я его даже потрогала, всем советую!" — подытожила она.
Реакции людей
Яркий макияж с рисунками, игривые красные бантики в волосах и непосредственность девушки покорили пользователей.
- "Эта девушка с самого утра подняла мне настроение. Браво";
- "Ну какая она харизматичная, и сразу настроение";
- "Ну такая уж классная девочка, и стильная, и прикольная, почему-то сразу хочется, чтобы она стала моей подругой".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- 20-летняя украинка с сумкой за 2000 долларов от бывшего взорвала интернет.
- Блогер снял очередное уличное интервью, героиней которого стала 25-летняя девушка. Она откровенно рассказала о дорогих подарках от мужчин и сумме, необходимой ей для комфортной жизни.
Кроме того, в его видео девушка без образования и работы продемонстрировала образ стоимостью 17 тысяч гривен.