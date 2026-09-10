"Я його потрогала, всім раджу": гостра на язик героїня Ніколаса Карми стала зіркою мережі

Новий випуск популярної рубрики "Скільки коштує ваш лук" блогера Ніколаса Карми підриває мережу завдяки надзвичайно харизматичній перехожій. Дівчина не лише розсекретила ціни на свій гардероб із секонд-хенду, а й влаштувала справжнє шоу з пошуку нареченого.

З перших секунд зустрічі дівчина, якою виявилась учасниця шоу "Зважені та щасливі" Катя, вразила блогера своєю відкритістю та емоційністю. Побачивши Ніколаса, вона щиро здивувалася: "Ти диви, настоящій! Ви мене зупиніть, бо я ж не зупинюся".

Розповідаючи про свій аутфіт, героїня зізналася, що сукню придбала всього за 120 гривень на секонд-хенді, а топік обійшовся приблизно у сто гривень. Найдорожчою деталлю образу виявилися кросівки New Balance за 4000 гривень, а от прикраси мали власну історію.

Катя з відео Ніколаса Карми Фото: Instagram

"Кавалєр купив кольцо в Єгипті за 6 євро. Браслет я виграла, подружка каже, шо я везуча. А мені 32 роки, я незаміжня і маю дитину — і я не знаю, в чому я везуча", — з гумором поділилася дівчина.

Видео дня

Вона не пропустила нагоди зробити комплімент і самому блогеру, зауваживши: "А чого ти такий красівий?". Після цього героїня скористалася нагодою передати заклики від рідних та закликала чоловіків не зволікати.

"Сватайтесь, будь ласка, це вам від моєї мами слова. І дивіться відео Ніколаса, я його даже потрогала, всім раджу!" — підсумувала вона.

Реакції людей

Яскравий макіяж із малюнками, грайливі червоні бантики у волоссі та безпосередність дівчини підкорили користувачів.

"Ця дівчина з самого ранку зробила мені настрій. Браво";

"Ну яка Вона харизматична, і одразу настрій";

"Ну така вже крута дівчинка, і стильна, і прикольна, чомусь аж хочеться її одразу в подруги собі".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

20-річна українка з сумкою за $2000 від колишнього розірвала інтернет.

Блогер зняв чергове вуличне інтерв’ю, героїнею якого стала 25-річна дівчина. Вона відверто розповіла про коштовні подарунки від чоловіків і суму, необхідну їй для комфортного життя.

Крім того, у його відео дівчина без освіти та роботи показала образ за 17 тисяч грн.