Дочь Нины Матвиенко показала отца, которого поклонники редко видят (видео)

Украинская певица решила раскрыть поклонникам часть своего семейного прошлого, поделившись трогательными снимками с человеком, который редко появляется на публике, — своим отцом.

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась фотографиями со своим отцом, известным художником и искусствоведом Петром Гончаром. Встреча состоялась в знаковом для их семьи месте, о чем певица рассказала на своей странице в Instagram.

Артистка посетила Музей Ивана Гончара, названный в честь ее выдающегося деда-скульптора. Там сейчас проходит выставка "Ковчег Ивана", в ходе которой Петр Гончар лично провел для дочери эксклюзивную экскурсию.

"Мало кто знает, кто мой отец и дедушка. Сегодня заглянула в музей на выставку "Ковчег Иванов", где папа лично провел мне экскурсию. Даже вспомнила картины, которые видела в детстве! Есть вещи, которые навсегда остаются в памяти и сердце. Теперь вы будете знать, на кого я похожа", – трогательно подписала публикацию певица.

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В своих Instagram-stories певица также опубликовала фрагменты прогулки по залам музея. На видео Петр Гончар с улыбкой напоминает зрителям о родословной артистки.

Стоит напомнить, что Петр Гончар — генеральный директор Музея Ивана Гончара и известный деятель украинской культуры. Вместе с легендарной певицей Ниной Матвиенко он прожил в браке 50 лет – у пары родилось трое детей: Тоня и ее братья Януарий и Андрей.

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