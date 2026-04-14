Дочь Нины Матвиенко рассказала, как узнала о болезни мамы: "Она начала кричать"

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о тяжелой болезни мамы, которая забрала Нину Митрофановну осенью 2023 года.

Оказалось, что народная артистка предпочитала народную медицину, а врачи диагноз установили слишком поздно. Об этом Тоня рассказала в интервью Алине Доротюк.

Болезнь Нины Матвиенко

В начале большой войны дочь Нины Митрофановны уехала с детьми за границу, а в 2023 году вернулась.

"Она начала кричать и это показала физически. Это уже я была дома, в Украине, приехала в марте 2023 года. А ей стало плохо в августе. И я думала, как хорошо, что я приехала и побыла с мамой. Врачи говорили, что поздно, все уже, четвертая стадия и где мы были, почему так. Почему я хочу говорить об этом? Чтобы все ходили проверялись и не занимались самолечением", — говорит Тоня.

В частности, певица всячески поддерживала родного человека в трудное время. Тоня привозила маме то, что она хотела.

"Я в хорошем настроении приезжала, не показывала, что есть такая угроза ее жизни. Все, что она хотела, привозила: кремы, парикмахера привезли, девчачьи моменты, пижамку, носочки... Видела, что ее пугают мысли, когда она наедине. Заботилась, чтобы она могла кому-то позвонить, что-то посмотреть. Осенью уже можно было ее вывезти на кресле колесном в парк", — вспомнила Матвиенко-младшая.

Нина Матвиенко Фото: Соцсети

Впрочем, много гостей тогда приводить нельзя было, потому что Нина Митрофановна стеснялась, что плохо выглядит.

"Потому что она верила, что она вылечится и никто не узнает. Сначала не говорили (о диагнозе, — Ред.), сначала это трудно, но она догадалась", — рассказывает Тоня.

Нина Матвиенко Фото: tonya_matvienko\Instagram

Как пережила потерю мамы

Певица рассказывает, что сложный период помогла пройти работа. Также Тоня много пила алкоголя.

"После потери мамы я пила много алкоголя. Тогда я работала преподавателем и мне через две недели после похорон позвонили и сказали, что у студентов экзамены. И работа меня спасла, занимала себя делами. Боролась жить. И еще тогда мама со мной разговаривала и я слышала ее голос, комментарии. Говорила, что после ее смерти я буду петь и не упусти этот шанс", — отметила исполнительница хита "Кульбабы".

Отметим, что легендарная певица Нина Матвиенко ушла из жизни на 76-м году жизни 8 октября 2023 года. Народная артистка Украины не дожила до своего дня рождения всего два дня. По словам ее зятя Арсена Мирзояна, Нина Митрофановна провела в больнице около месяца. Все то время семья надеялась на лучшее, однако онкология забрала ее.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Певица Тоня Матвиенко трогательно поздравила свою старшую дочь Ульяну с днем рождения.

Во вторую годовщину смерти легендарной певицы Нины Матвиенко ее родные рассказали, как узнали о тяжелой болезни артистки.

Кроме того, Тоня записала песню-посвящение матери к ее дню рождения, однако не успела презентовать подарок.