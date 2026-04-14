Донька Ніни Матвієнко розповіла, як дізналася про хворобу мами: "Вона почала кричати"

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про тяжку хворобу мами, яка забрала Ніну Митрофанівну восени 2023 року.

Виявилося, що народна артистка надавала перевагу народній медицині, а лікарі діагноз встановили надто пізно. Про це Тоня розповіла в інтервʼю Аліні Доротюк.

Хвороба Ніни Матвієнко

На початку великої війни донька Ніни Митрофанівни виїхала з дітьми за кордон, а у 2023 році повернулася.

"Вона почала кричати і це показала фізично. Це вже я була вдома, в Україні, приїхала у березні 2023 року. А їй стало погано в серпні. І я думала, як добре, що я приїхала і побула з мамою. Лікарі говорили, що пізно, все вже, четверта стадія і де ми були, чому так. Чому я хочу говорити про це? Щоб всі ходили перевірялися і не займалися самолікуванням", — каже Тоня.

Зокрема, співачка всіляко підтримувала рідну людину у важкий час. Тоня привозила мамі те, що вона хотіла.

"Я в гарному настрої приїжджала, не показувала, що є така загроза її життю. Все, що вона хотіла, привозила: креми, перукаря привезли, дівчачі моменти, піжамку, носочки… Бачила, що її лякають думки, коли вона наодинці. Дбала, щоб вона могла комусь зателефонувати, щось подивитися. Восени вже можна було її вивезти на кріслі колісному в парк", — пригадала Матвієнко-молодша.

Ніна Матвієнко

Втім, багато гостей тоді приводити на можна було, бо Ніна Митрофанівна соромилася, що має поганий вигляд.

"Бо вона вірила, що вона вилікується і ніхто не дізнається. Спочатку не говорили (про діагноз, — Ред.), спочатку це важко, але вона здогадалася", — розповідає Тоня.

Ніна Матвієнко

Як пережила втрату мами

Співачка розповідає, що складний період допомогла пройти робота. Також Тоня багато пила алкоголю.

"Після втрати мами я пила багато алкоголю. Тоді я працювала викладачем і мені через два тижні після похоронів зателефонували й сказали, що у студентів іспити. І робота мене врятувала, займала себе речима. Боролася жити. І ще тоді мама зі мною розмовляла й я чула її голос, коментарі. Казала, що після її смерті я буду співати і не впусти цей шанс", — зазначила виконавиця хіта "Кульбаби".

Зазначимо, що легендарна співачка Ніна Матвієнко пішла з життя на 76-му році життя 8 жовтня 2023 року. Народна артистка України не дожила до свого дня народження всього два дні. За словами її зятя Арсена Мірзояна, Ніна Митрофанівна провела в лікарні близько місяця. Весь той час родина сподівалася на краще, проте онкологія забрала її.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Співачка Тоня Матвієнко зворушливо привітала свою старшу доньку Уляну з днем народження.

У другі роковини смерті легендарної співачки Ніни Матвієнко її рідні розповіли, як дізналися про важку хворобу артистки.

Крім того, Тоня записала пісню-присвяту матері до її дня народження, проте не встигла презентувати подарунок.