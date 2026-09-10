Донька Ніни Матвієнко показала батька, якого рідко бачать шанувальники (відео)

Українська співачка вирішила відкрити шанувальникам частину свого родинного минулого, поділившись зворушливими кадрами з рідко публічною людиною – власним батьком.

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася кадрами зі своїм батьком, відомим художником та мистецтвознавцем Петром Гончаром. Зустріч відбулася у знаковому для їхньої родини місці, про що виконавиця розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Артистка завітала до Музею Івана Гончара, названого на честь її видатного дідуся-скульптора. Там наразі проходить виставка "Іванів ковчег", під час якої Петро Гончар особисто провів для доньки ексклюзивну екскурсію.

"Мало хто знає, хто мій батько і дідусь. Завітала сьогодні в музей на виставку "Іванів ковчег", де тато особисто провів мені екскурсію. Навіть пригадала картини, які бачила в дитинстві! Є речі, які назавжди залишаються в памʼяті та серці. Тепер ви будете знати, на кого я схожа", – зворушливо підписала публікацію співачка.

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У своїх Instagram-stories виконавиця також опублікувала фрагменти прогулянки залами музею. На відео Петро Гончар із посмішкою нагадує глядачам про родинне дерево артистки.

Варто нагадати, що Петро Гончар – генеральний директор Музею Івана Гончара та відомий діяч української культури. Разом із легендарною співачкою Ніною Матвієнко він прожив у шлюбі 50 років – у пари народилося троє дітей: Тоня та її брати Януарій і Андрій.

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