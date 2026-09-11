Полякова высказалась о Музе и кисте Каменских: "Прокуроры рубят бабки" (видео)

Украинская певица Оля Полякова резко отреагировала на громкий скандал вокруг "музы" из прокуратуры, выпустив ироничное видео. Исполнительница вместе с проектом TheNogi записала сатирический трек, в котором высмеяла роскошный образ жизни чиновников и их избранниц во время войны.

По сюжету ролика в Instagram (@polyakovamusic) Полякова имитирует слова Музы из записей НАБУ о роскошных вещах: "У меня здесь „Порше“, „Лоро Пиана“, часы, браслеты, сумки, шубы. Мне всё нужно удалять?".

После этого Полякова наглядно демонстрирует своё отношение к ситуации с помощью сатирической песни:

"Чики-чики-чики, бамбосики, прокуроры рубят бабосики, чики-чики-чики, хлоп-хлоп, вот такой в стране гоп-стоп".

В подписи к видео отметили, что пока в соцсетях идут общественные споры о языке, вероятно, намекая на скандал с Каменских, чиновники в своих кабинетах продолжают покупать элитные автомобили и наживать состояние. Певица призвала зрителей снять "розовые очки" и высказывать всё, что они думают о "кабинетных решалах".

Видео дня

"Пока в соцсетях бушует очередной языковой скандал, уважаемые господа в своих кабинетах тихонько наживают бабки на "чистом русском" и покупают новые мерседесы", — написала Полякова.

Реакции людей

"Это было не просто смело, это было, п***єц, как смело";

"Теперь на всех депутатских корпоративах будет звучать эта песня";

"Можно ещё такого? Может, хоть какая-то совесть в тех кабинетах появится";

"И в чём она не права?";

"Следующая песня про кисту".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогерша Анетта Барсивна, известная в сети как "Королева Троящины", выпустила ироничное видео в поддержку "Музы из прокуратуры", которой суд назначил залог в размере 20 миллионов гривен.

За два дня заседаний Елизавета Ивахненко появилась в суде в наряде стоимостью более двух с половиной тысяч евро, а впоследствии — в более скромной одежде украинского производства.

Кроме того, Каменских дала скандальное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, в котором раскрыла подробности своей личной жизни и выбора языка. Помимо заявления о том, что она вернулась к русскому языку из-за "кисты от украинского языка", артистка высказалась о манипуляциях патриотизмом и объяснила фейковый развод с Потапом.