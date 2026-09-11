Полякова висловилась про Музу і кісту Каменських: "Рубають прокурори бабосики" (відео)

Українська співачка Оля Полякова гостро відреагувала на гучний скандал довкола "музи" з прокуратури, випустивши іронічне відео. Виконавиця разом із проєктом TheNogi записала сатиричний трек, у якому висміяла розкішний спосіб життя чиновників та їхніх обраниць під час війни.

За сюжетом ролика в Instagram (@polyakovamusic), Полякова імітує слова Музи із плівок НАБУ щодо розкішних речей: "У мене тут "Порше", "Лоро Піана", годинники, браслети, сумки, шуби. Мені все треба видаляти?".

Після цього Полякова наочно демонструє власне ставлення до ситуації за допомогою сатиричної пісні:

"Чікі чікі чікі бамбосики, рубають прокурори бабосики, чікі чікі чікі хлоп хлоп, ось такий в країні гоп-стоп".

У дописі до відео зазначили, що поки в соцмережах точаться суспільні суперечки щодо мови, ймовірно натякаючи на скандал з Каменських, посадовці в кабінетах продовжують купувати елітні автомобілі та статки. Співачка закликала аудиторію знімати "рожеві окуляри" та висловлювати все, що вони думають про "кабінетних рішал".

Видео дня

"Поки в соцмережах кипить черговий мовний срач, шановне панство в кабінетах тихо рубає бабосіки на "чистом русском" і купує нові мерсики", — написала Полякова.

Реакції людей

"Це було не просто сміливо, це було п***єц, як сміливо";

"Тепер на всіх депутатських корпоративах буде лунати ця пісня";

"Можна більше такого? Може хоч якась совість в тих кабінетах заведеться";

"І в чому вона не права?";

"Наступна пісня про кісту".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка Анетта Барсівна, відома в мережі як "Королева Троящини", випустила іронічне відео на підтримку "Музи з прокуратури", якій суд призначив заставу у 20 мільйонів гривень.

За два дні засідань Єлизавета Івахненко з'явилася в суді у вбранні на суму понад дві з половиною тисячі євро, а згодом – у скромнішому одязі українського виробництва.

Крім того, Каменських дала скандальне інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де розкрила подробиці свого особистого життя та мовного вибору. Окрім заяви про те, що вона повернулася до російської через "кісту від української мови", артистка висловилася щодо маніпуляцій патріотизмом та пояснила фейкове розлучення з Потапом.